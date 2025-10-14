https://ria.ru/20251014/moskva-2048196285.html
В Москве женщину спасли после падения на рельсы метро
Женщину извлекли живой после падения на рельсы на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы, пострадавшая передана врачам, рассказал... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T15:17:00+03:00
2025-10-14T15:17:00+03:00
2025-10-14T15:17:00+03:00
Новости
происшествия, москва
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Женщину извлекли живой после падения на рельсы на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы, пострадавшая передана врачам, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее дептранс сообщал об увеличении интервалов на линии из-за человека на пути.
"Извлекли женщину, передана врачам живой", - сказал собеседник агентства.