Между станциями "Таганская" и "Выхино" приостановили движение поездов - РИА Новости, 14.10.2025
15:11 14.10.2025
Между станциями "Таганская" и "Выхино" приостановили движение поездов
Нет движения от станции "Таганская" до станции "Выхино" на "фиолетовой" линии метро Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 14.10.2025
2025
Между станциями "Таганская" и "Выхино" приостановили движение поездов

Между станциями "Таганская" и "Выхино" нет движения из-за человека на путях

Станция метро "Выхино" в Москве
Станция метро Выхино в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Станция метро "Выхино" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Нет движения от станции "Таганская" до станции "Выхино" на "фиолетовой" линии метро Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее дептранс сообщал об увеличении интервалов на линии из-за человека на пути.
"На Таганско-Краснопресненской линии нет движения от станции "Таганская" до станции "Выхино". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
