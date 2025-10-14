https://ria.ru/20251014/moskva-2048194297.html
Между станциями "Таганская" и "Выхино" приостановили движение поездов
Между станциями "Таганская" и "Выхино" приостановили движение поездов - РИА Новости, 14.10.2025
Между станциями "Таганская" и "Выхино" приостановили движение поездов
Нет движения от станции "Таганская" до станции "Выхино" на "фиолетовой" линии метро Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T15:11:00+03:00
2025-10-14T15:11:00+03:00
2025-10-14T15:11:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586272926_0:0:2897:1630_1920x0_80_0_0_df07d3ae94491d7f8097ca21e3c6ee3d.jpg
https://ria.ru/20251013/moskva-2048023547.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586272926_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5696599ebe7f67cfaaa3f4980e9a5a9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Между станциями "Таганская" и "Выхино" приостановили движение поездов
Между станциями "Таганская" и "Выхино" нет движения из-за человека на путях