На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы увеличили интервалы
На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы увеличили интервалы
Временно увеличены интервалы движения на юго-востоке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 14.10.2025
2025
