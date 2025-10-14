Рейтинг@Mail.ru
На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы увеличили интервалы - РИА Новости, 14.10.2025
15:04 14.10.2025
На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы увеличили интервалы
Временно увеличены интервалы движения на юго-востоке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 14.10.2025
На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы увеличили интервалы

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Временно увеличены интервалы движения на юго-востоке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
