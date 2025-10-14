https://ria.ru/20251014/moskva-2048172036.html
В Москве ликвидировали пожар в салоне красоты
происшествия
москва
россия
москва
россия
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Открытое горение в салоне красоты на северо-востоке Москвы удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о выезде дежурных расчетов спасателей по заявке на возгорание в салоне красоты в общественно-административном здании на улице Большая Марфинская.
"Объявлена ликвидация открытого горения на площади 15 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что салон при возгорании самостоятельно покинули четыре человека. Обстоятельства происшествия выясняются.