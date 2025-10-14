https://ria.ru/20251014/moskva-2048161133.html
На северо-востоке Москвы загорелся салон красоты
Дежурные расчеты спасателей выехали по заявке на возгорание в салоне красоты на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 14.10.2025
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Дежурные расчеты спасателей выехали по заявке на возгорание в салоне красоты на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило сообщение о возгорании в салоне красоты в общественно-административном здании на улице Большая Марфинская", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по заявке на место происшествия выехали дежурные подразделения пожарных.