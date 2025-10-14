https://ria.ru/20251014/moskva-2048103990.html
В Москве возбудили дела против безбилетника, распылившего газовый баллончик
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Уголовные дела возбудили в отношении безбилетника, распылившего газовый баллончик на сотрудника Организатора перевозок в автобусе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Седьмого октября на автобусном маршруте е70 контролеры выявили пассажира, который не оплатил проезд. Нарушитель распылил газовый баллончик на сотрудников Организатора перевозок. Его задержали. В отношении агрессивного безбилетника, Солдатенкова Дмитрия Михайловича, возбудили уголовные дела", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за нападение на сотрудников московского транспорта может грозить до пяти лет лишения свободы по статье 213 УК РФ
("Хулиганство") или до 10 лет лишения свободы по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").
"Безбилетный проезд - это административное правонарушение. За него грозит штраф. Просим всех пассажиров оплачивать проезд строго при входе в транспорт и уважать труд тех, кто обеспечивает порядок в городском транспорте", - подчеркивается в сообщении.