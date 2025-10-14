Рейтинг@Mail.ru
В Москве возбудили дела против безбилетника, распылившего газовый баллончик - РИА Новости, 14.10.2025
08:30 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/moskva-2048103990.html
В Москве возбудили дела против безбилетника, распылившего газовый баллончик
В Москве возбудили дела против безбилетника, распылившего газовый баллончик - РИА Новости, 14.10.2025
В Москве возбудили дела против безбилетника, распылившего газовый баллончик
Уголовные дела возбудили в отношении безбилетника, распылившего газовый баллончик на сотрудника Организатора перевозок в автобусе в Москве, сообщается в... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T08:30:00+03:00
2025-10-14T08:30:00+03:00
происшествия
россия
москва
россия
москва
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве возбудили дела против безбилетника, распылившего газовый баллончик

В Москве задержали мужчину, распылившего газовый баллончик в автобусе

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Уголовные дела возбудили в отношении безбилетника, распылившего газовый баллончик на сотрудника Организатора перевозок в автобусе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Седьмого октября на автобусном маршруте е70 контролеры выявили пассажира, который не оплатил проезд. Нарушитель распылил газовый баллончик на сотрудников Организатора перевозок. Его задержали. В отношении агрессивного безбилетника, Солдатенкова Дмитрия Михайловича, возбудили уголовные дела", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за нападение на сотрудников московского транспорта может грозить до пяти лет лишения свободы по статье 213 УК РФ ("Хулиганство") или до 10 лет лишения свободы по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").
"Безбилетный проезд - это административное правонарушение. За него грозит штраф. Просим всех пассажиров оплачивать проезд строго при входе в транспорт и уважать труд тех, кто обеспечивает порядок в городском транспорте", - подчеркивается в сообщении.
В Новосибирске арестовали подростков, напавших на мужчину в трамвае
11 сентября, 08:36
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
