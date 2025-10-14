Москвичам рассказали о погоде во вторник

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Дожди, местами переходящие в мокрый снег, ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс шести градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что будет дуть западный ветер со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, но пока показания барометров останутся ниже нормы, к вечеру они составят 743 миллиметра ртутного столба.