14.10.2025
07:55 14.10.2025
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Дожди, местами переходящие в мокрый снег, ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс шести градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра
Москвичам рассказали о погоде во вторник

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёнокМокрый снег в Москве
Мокрый снег в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Мокрый снег в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Дожди, местами переходящие в мокрый снег, ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс шести градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня синоптическую ситуацию в столичном регионе сформирует тыловая холодная часть циклона, уходящего своим центром в Верхневолжье. В такой ситуации в Москве и окрестностях сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами переходящие в мокрый снег. При этом дневная температура останется на четыре-пять градусов ниже климатической нормы. Днем в Москве плюс четыре - плюс шесть градусов, по области от плюс двух до плюс семи градусов", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что будет дуть западный ветер со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, но пока показания барометров останутся ниже нормы, к вечеру они составят 743 миллиметра ртутного столба.
Синоптик рассказал об осадках в Московском регионе в понедельник
