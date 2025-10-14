https://ria.ru/20251014/moskva-2048101659.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Дожди, местами переходящие в мокрый снег, ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс шести градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Дожди, местами переходящие в мокрый снег, ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс шести градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня синоптическую ситуацию в столичном регионе сформирует тыловая холодная часть циклона, уходящего своим центром в Верхневолжье. В такой ситуации в Москве
и окрестностях сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами переходящие в мокрый снег. При этом дневная температура останется на четыре-пять градусов ниже климатической нормы. Днем в Москве плюс четыре - плюс шесть градусов, по области от плюс двух до плюс семи градусов", - рассказал Леус
.
Синоптик отметил, что будет дуть западный ветер со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, но пока показания барометров останутся ниже нормы, к вечеру они составят 743 миллиметра ртутного столба.