В Москве 16-летняя девушка отдала мошенникам более 12 миллионов рублей
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мошенники обманули 16-летнюю девушку на 12,3 миллиона рублей в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.
"Несовершеннолетней позвонил лжесотрудник госоргана и сообщил о взломе её личного кабинета на портале "Госуслуг". Под предлогом "избежания уголовной ответственности" злоумышленники убедили подростка "задекларировать" семейные финансы и ценности", - сказал Васенин
.
Он добавил, что введенная в заблуждение девушка передала через ничего не подозревавших таксистов пакет с наличными в рублях и иностранной валюте, а также ювелирные украшения и другие ценности, принадлежавшие её отцу. Общий ущерб составил около 12,3 миллиона рублей.
Васенин отметил, что полицейские вышли на след и задержали 20-летнюю жительницу Москвы
, исполнившую роль посредника в криминальной схеме. Подозреваемая забрала деньги и ценности у таксистов, сдала украшения в ломбард и отправила наличные сообщникам через курьерскую доставку.
"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ
. Фигурантка находится под подпиской о невыезде", - заключил Васенин.