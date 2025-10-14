Мошенникам не хватает данных для качественного дипфейка, считает эксперт

СИРИУС, 14 окт - РИА Новости. Мошенники уже пытаются обманывать россиян в мессенджерах, используя дипфейки в реальном времени, однако это не массовая история: сейчас злоумышленники используют доступные в публичном поле фотографии людей, но для создания убедительного дипфейка этого недостаточно, рассказал РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов на полях форума "Финополис".

"Злоумышленники могут связываться с потенциальной жертвой в мессенджерах, по видеосвязи. Мы видим, что они пытаются в том числе использовать для обмана людей дипфейки в реальном времени. Однако пока это не массовая история", - рассказал он.

Атакующие используют для создания таких дипфейков фотографии людей, например, знакомых жертве, с публичных сайтов и отправляют дипфейк как один из приемов социальной инженерии - чтобы снизить бдительность жертвы, добавил Иванов

"Однако пока такие дипфейки, как правило, выходят не очень убедительными: потому что требуется большое количество видеоряда, изображений, образцов голоса человека", - заметил эксперт.

Он добавил, что, если речь идет о целенаправленных атаках, когда целью злоумышленников являются определенные люди, атакующие могут создавать весьма убедительные дипфейки. Однако это сложный процесс: он требует значительных технических навыков и денежных затрат. По словам Иванова, в некоторых случаях распознать дипфейк можно по странной мимике человека, с которым вы общаетесь, отражению в глазах, неестественным теням и другим моментам.