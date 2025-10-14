Рейтинг@Mail.ru
Мошенникам не хватает данных для качественного дипфейка, считает эксперт - РИА Новости, 14.10.2025
03:39 14.10.2025
Мошенникам не хватает данных для качественного дипфейка, считает эксперт
Мошенникам не хватает данных для качественного дипфейка, считает эксперт
антон иванов
лаборатория касперского
Антон Иванов, Лаборатория Касперского
Мошенникам не хватает данных для качественного дипфейка, считает эксперт

Иванов: мошенникам недостаточно данных людей для создания качественного дипфейка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
СИРИУС, 14 окт - РИА Новости. Мошенники уже пытаются обманывать россиян в мессенджерах, используя дипфейки в реальном времени, однако это не массовая история: сейчас злоумышленники используют доступные в публичном поле фотографии людей, но для создания убедительного дипфейка этого недостаточно, рассказал РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов на полях форума "Финополис".
"Злоумышленники могут связываться с потенциальной жертвой в мессенджерах, по видеосвязи. Мы видим, что они пытаются в том числе использовать для обмана людей дипфейки в реальном времени. Однако пока это не массовая история", - рассказал он.
Атакующие используют для создания таких дипфейков фотографии людей, например, знакомых жертве, с публичных сайтов и отправляют дипфейк как один из приемов социальной инженерии - чтобы снизить бдительность жертвы, добавил Иванов.
"Однако пока такие дипфейки, как правило, выходят не очень убедительными: потому что требуется большое количество видеоряда, изображений, образцов голоса человека", - заметил эксперт.
Он добавил, что, если речь идет о целенаправленных атаках, когда целью злоумышленников являются определенные люди, атакующие могут создавать весьма убедительные дипфейки. Однако это сложный процесс: он требует значительных технических навыков и денежных затрат. По словам Иванова, в некоторых случаях распознать дипфейк можно по странной мимике человека, с которым вы общаетесь, отражению в глазах, неестественным теням и другим моментам.
При этом в компании напомнили, что злоумышленники используют дипфейки лишь как один из элементов социальной инженерии, чтобы усыпить бдительность человека. На одном из последующих этапов атакующие могут попросить жертву, например, перейти по фишинговой ссылке, скачать вредоносный файл или перевести деньги.
