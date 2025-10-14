https://ria.ru/20251014/moshenniki-2048089887.html
Раскрыта уловка мошенников с подделкой голоса ребенка
Телефонные мошенники могут подделывать голос ребенка и выманивать деньги у его родителей якобы на подарок другу на день рождения, выяснило РИА Новости.
Раскрыта уловка мошенников с подделкой голоса ребенка
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Телефонные мошенники могут подделывать голос ребенка и выманивать деньги у его родителей якобы на подарок другу на день рождения, выяснило РИА Новости.
Телефонные мошенники сначала с помощью нейросети создают поддельные голоса детей, а затем связываются с родителями.
В частности, мошенники смогли подделать голос ребенка, позвонить его родителям и под предлогом сбора денег на подарок другу на день рождения попросили перевести несколько тысяч рублей.