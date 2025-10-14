Рейтинг@Mail.ru
Раскрыта уловка мошенников с подделкой голоса ребенка - РИА Новости, 14.10.2025
03:23 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/moshenniki-2048089887.html
Раскрыта уловка мошенников с подделкой голоса ребенка
Раскрыта уловка мошенников с подделкой голоса ребенка
Телефонные мошенники могут подделывать голос ребенка и выманивать деньги у его родителей якобы на подарок другу на день рождения, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T03:23:00+03:00
2025-10-14T03:23:00+03:00
Раскрыта уловка мошенников с подделкой голоса ребенка

Мошенники могут подделать голос ребенка и выманивать у родителей деньги

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Телефонные мошенники могут подделывать голос ребенка и выманивать деньги у его родителей якобы на подарок другу на день рождения, выяснило РИА Новости.
Телефонные мошенники сначала с помощью нейросети создают поддельные голоса детей, а затем связываются с родителями.
В частности, мошенники смогли подделать голос ребенка, позвонить его родителям и под предлогом сбора денег на подарок другу на день рождения попросили перевести несколько тысяч рублей.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Мошенники стали красть данные под предлогом получения промокода
13 октября, 05:45
 
Общество
 
 
