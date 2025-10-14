Раскрыта уловка мошенников с подделкой голоса ребенка

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Телефонные мошенники могут подделывать голос ребенка и выманивать деньги у его родителей якобы на подарок другу на день рождения, выяснило РИА Новости.

Телефонные мошенники сначала с помощью нейросети создают поддельные голоса детей, а затем связываются с родителями.