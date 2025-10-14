Рейтинг@Mail.ru
В России пресекли схему мошенников по оформлению ОСАГО - РИА Новости, 14.10.2025
04:34 14.10.2025
В России пресекли схему мошенников по оформлению ОСАГО
В России пресекли схему мошенников по оформлению ОСАГО - РИА Новости, 14.10.2025
В России пресекли схему мошенников по оформлению ОСАГО
Специалисты Национальной страховой информационной системы (НСИС) пресекли схему мошенничества, которая позволяла занижать стоимость полисов ОСАГО, искусственно... РИА Новости, 14.10.2025
россия, николай галушин, осаго
Россия, Николай Галушин, ОСАГО
В России пресекли схему мошенников по оформлению ОСАГО

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Специалисты Национальной страховой информационной системы (НСИС) пресекли схему мошенничества, которая позволяла занижать стоимость полисов ОСАГО, искусственно улучшая коэффициент бонус-малус (КБМ) аварийным водителям, рассказал РИА Новости генеральный директор НСИС Николай Галушин.
"Мы столкнулись с технологией, которая позволяла "купить КБМ", то есть, искусственно улучшить коэффициент определённого человека. При этом у другого человека КБМ портился", - рассказал Галушин. По его словам, было выявлено несколько тысяч таких случаев, и НСИС получала большое количество жалоб от страхователей.
"Сейчас мы заблокировали такую возможность. Купить себе КБМ больше не получится", - заверил он.
Коэффициент "бонус-малус" (КБМ) – это один из коэффициентов в ОСАГО, который напрямую влияет на стоимость полиса для каждого автовладельца: он снижается, если не было страховых случаев, и чем больше аварий по вине водителя, тем выше КБМ. Минимальное значение коэффициента КБМ составляет 0,46, а для аварийных водителей он может достигать 3,92. Обновление КБМ происходит ежегодно 1 апреля для всех водителей.
Чтобы пресечь возможности таких схем в будущем, НСИС готовит систему уведомлений пользователей: пользователи будут автоматически получать уведомления о любых изменениях, которые происходят с их полисами ОСАГО. Разработчики рассчитывают, что система заработает в начале следующего года.
НСИС – это дочерняя компания Центробанка, на 100% принадлежащая регулятору, ее целью является сбор и анализ информации по основным видам страхования, включая автострахование и страхование жилья.
РоссияНиколай ГалушинОСАГО
 
 
