В России пресекли схему мошенников по оформлению ОСАГО

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Специалисты Национальной страховой информационной системы (НСИС) пресекли схему мошенничества, которая позволяла занижать стоимость полисов ОСАГО, искусственно улучшая коэффициент бонус-малус (КБМ) аварийным водителям, рассказал РИА Новости генеральный директор НСИС Николай Галушин.

"Мы столкнулись с технологией, которая позволяла "купить КБМ", то есть, искусственно улучшить коэффициент определённого человека. При этом у другого человека КБМ портился", - рассказал Галушин . По его словам, было выявлено несколько тысяч таких случаев, и НСИС получала большое количество жалоб от страхователей.

"Сейчас мы заблокировали такую возможность. Купить себе КБМ больше не получится", - заверил он.

Коэффициент "бонус-малус" (КБМ) – это один из коэффициентов в ОС АГО, который напрямую влияет на стоимость полиса для каждого автовладельца: он снижается, если не было страховых случаев, и чем больше аварий по вине водителя, тем выше КБМ. Минимальное значение коэффициента КБМ составляет 0,46, а для аварийных водителей он может достигать 3,92. Обновление КБМ происходит ежегодно 1 апреля для всех водителей.

Чтобы пресечь возможности таких схем в будущем, НСИС готовит систему уведомлений пользователей: пользователи будут автоматически получать уведомления о любых изменениях, которые происходят с их полисами ОСАГО. Разработчики рассчитывают, что система заработает в начале следующего года.