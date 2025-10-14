https://ria.ru/20251014/mosgorsud-2048102284.html
Мосгорсуд признал законным заочный арест учредителя банка "Интеркоммерц"
происшествия
россия
тимур иванов
андрей захаров
россия
происшествия, россия, тимур иванов, андрей захаров
Происшествия, Россия, Тимур Иванов, Андрей Захаров
Мосгорсуд признал законным заочный арест учредителя банка "Интеркоммерц"
Суд признал законным заочный арест учредителя банка Интеркоммерц Крыжановского
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест учредителя лопнувшего банка "Интеркоммерц" Павла Крыжановского, обвиняемого в растрате, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Суд апелляционной инстанции считает, что избранная мера пресечения в виде заключения под стражу в наибольшей степени гарантирует обеспечение задач уголовного судопроизводства, охрану прав и законных интересов всех участников процесса", - сказано в документе.
Таким образом, суд отклонил жалобу его адвоката, который просил отменить решение о заочном аресте.
Крыжановский объявлен в международный розыск, суд заочно выдал санкцию на его арест.
Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренное частью 4 статьи 160 УК РФ
(присвоение или растрата). Срок ареста установлен в виде двух месяцев с момента его экстрадиции или с момента задержания на территории России.
Ранее по данному делу были осуждены экс-замминистра обороны Тимур Иванов
и его подчиненный Антон Филатов на 13 и 12,5 лет лишения свободы.
Как следует из материалов в распоряжении РИА Новости, вместе с уголовным делом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и главы "Оборонлогистики" Антона Филатова о растрате и присвоении денег лопнувшего банка "Интеркоммерц" объединены уголовные дела, возбужденные в отношении бывшего председателя лопнувшего банка "Интеркоммерц" Алекаандра Бугаевского и дело председателя совета директоров Крыжановского и директора и бенефициара иностранных компаний "Zaira Invest&Trade Inc" и "Saga Handels GmbH" (Сага Хандалс ГмбХ) Андрея Захарова
