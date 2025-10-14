Мосгорсуд признал законным заочный арест учредителя банка "Интеркоммерц"

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест учредителя лопнувшего банка "Интеркоммерц" Павла Крыжановского, обвиняемого в растрате, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Суд апелляционной инстанции считает, что избранная мера пресечения в виде заключения под стражу в наибольшей степени гарантирует обеспечение задач уголовного судопроизводства, охрану прав и законных интересов всех участников процесса", - сказано в документе.

Таким образом, суд отклонил жалобу его адвоката, который просил отменить решение о заочном аресте.

Крыжановский объявлен в международный розыск, суд заочно выдал санкцию на его арест.

Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренное частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Срок ареста установлен в виде двух месяцев с момента его экстрадиции или с момента задержания на территории России.

Ранее по данному делу были осуждены экс-замминистра обороны Тимур Иванов и его подчиненный Антон Филатов на 13 и 12,5 лет лишения свободы.