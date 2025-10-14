Рейтинг@Mail.ru
Момотов рассказал суду, сколько денег заработал за всю жизнь
17:03 14.10.2025
Момотов рассказал суду, сколько денег заработал за всю жизнь
Момотов рассказал суду, сколько денег заработал за всю жизнь
Момотов рассказал суду, сколько денег заработал за всю жизнь
Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов заявил в Останкинском суде Москвы, что за все время работы приобрел одну квартиру, но не в столице, и одну...
москва, виктор момотов, происшествия
Москва, Виктор Момотов, Происшествия
Момотов рассказал суду, сколько денег заработал за всю жизнь

Судья Момотов заявил, что за всю жизнь заработал до 80 миллионов рублей

Виктор Момотов
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : Верховный Суд Российской Федерации
Виктор Момотов. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов заявил в Останкинском суде Москвы, что за все время работы приобрел одну квартиру, но не в столице, и одну машину, заработав до 80 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.
"За все годы работы я заработал около 75-80 миллионов рублей. Каждый паевой фонд приобретается по безналичным расходам. Это единственная возможность сохранить покупательскую способности заработной платы. Все-таки я уже не молод, я понимал, что когда-то уйду в отставку. В моей собственности находится одна квартира и машина! Я даже дома здесь, в Москве не приобрел за все это годы", - сказал Момотов.
Останкинский суд Москвы во вторник удовлетворил иск об изъятии имущества у Момотова и краснодарского предпринимателя Андрея Марченко на сумму около 9 миллиардов рублей – в основном, это сеть отелей Marton.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Марченко просит суд исключить показания тайного свидетеля по делу Момотова
Вчера, 10:46
 
Москва Виктор Момотов Происшествия
 
 
