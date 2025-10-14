https://ria.ru/20251014/momoty-2048224680.html
Момотов рассказал суду, сколько денег заработал за всю жизнь
Момотов рассказал суду, сколько денег заработал за всю жизнь - РИА Новости, 14.10.2025
Момотов рассказал суду, сколько денег заработал за всю жизнь
Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов заявил в Останкинском суде Москвы, что за все время работы приобрел одну квартиру, но не в столице, и одну... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T17:03:00+03:00
2025-10-14T17:03:00+03:00
2025-10-14T17:03:00+03:00
москва
виктор момотов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043740251_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_d201fa0434658da20bb1f28acea208fd.jpg
https://ria.ru/20251014/vladelets-2048126557.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043740251_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_017293b6509b3dfaaa24e46f8c7b6c82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, виктор момотов, происшествия
Москва, Виктор Момотов, Происшествия
Момотов рассказал суду, сколько денег заработал за всю жизнь
Судья Момотов заявил, что за всю жизнь заработал до 80 миллионов рублей
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов заявил в Останкинском суде Москвы, что за все время работы приобрел одну квартиру, но не в столице, и одну машину, заработав до 80 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.
"За все годы работы я заработал около 75-80 миллионов рублей. Каждый паевой фонд приобретается по безналичным расходам. Это единственная возможность сохранить покупательскую способности заработной платы. Все-таки я уже не молод, я понимал, что когда-то уйду в отставку. В моей собственности находится одна квартира и машина! Я даже дома здесь, в Москве
не приобрел за все это годы", - сказал Момотов
.
Останкинский суд Москвы во вторник удовлетворил иск об изъятии имущества у Момотова и краснодарского предпринимателя Андрея Марченко на сумму около 9 миллиардов рублей – в основном, это сеть отелей Marton.