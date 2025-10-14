Момотов рассказал суду, сколько денег заработал за всю жизнь

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов заявил в Останкинском суде Москвы, что за все время работы приобрел одну квартиру, но не в столице, и одну машину, заработав до 80 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.