Момотов покинул зал до решения суда

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов не стал дожидаться решения суда об изъятии его имущества и покинул зал, пока судья была в совещательной комнате, передает корреспондент РИА Новости из зала Останкинского суда Москвы, где слушалось дело.