Момотов остается в больнице, заявил адвокат

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов остается в больнице, он не приехал в Останкинский суд Москвы на очередное заседание по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества, рассказал РИА Новости его адвокат Никита Филиппов.

"У меня нет данных о том, чтобы его выписали", - ответил адвокат на вопрос, был ли Момотов выписан из больницы.