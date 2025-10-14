Момотов остается в больнице, заявил адвокат

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов остается в больнице, он не приехал в Останкинский суд Москвы на очередное заседание по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества, рассказал РИА Новости его адвокат Никита Филиппов.
В прошлую пятницу в суде стало известно, что Момотов госпитализирован. На предыдущем заседании он присутствовал и заявил, в частности, что никогда не занимался предпринимательской деятельностью и к сети отелей Marton не имеет никакого отношения
"У меня нет данных о том, чтобы его выписали", - ответил адвокат на вопрос, был ли Момотов выписан из больницы.
Останкинский суд Москвы рассматривает иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, которые тот мог получить, нарушая антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.
Ответчиками по иску также являются Марченко, его сын Иван, арестованные по делу о мошенничестве в особо крупном размере, и ООО "Гостиница "Вологда". В качестве третьего лица привлечено Росимущество.