Спикер нижегородского парламента Люлин заявил о пользе инициатив молодежи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин заявил, что ни одна представленная на Молодежном нормотворческом конгрессе инициатива не останется без внимания, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Более 90 молодых специалистов, студентов и волонтеров из 15 муниципальных округов региона представили экспертам свыше 60 законодательных инициатив, которые разрабатывались ими в течение полугода.
Мединский открыл Дом писателя в Нижнем Новгороде
10 октября, 14:31
"В рамках Молодежного нормотворческого конгресса прозвучали как точечные предложения по изменению местных нормативных актов, так и инициативы на федеральном уровне. Среди них – проект о развитии биоэнергетики и поддержке строительства биогазовых станций, которые позволят перерабатывать органические отходы в электроэнергию", - говорится в сообщении.
Особое внимание в своих проектах участники уделили сфере жилищного строительства. Молодые люди подготовили инициативы, обязывающие застройщиков возводить в первую очередь социальные объекты – детские сады, школы и поликлиники, и лишь затем сдавать жилье. Также предложения касались введения инфраструктурного сбора с застройщиков при точечной застройке для компенсации возросшей нагрузки на городскую среду. В качестве одного из предложений прозвучала инициатива о предоставлении студенческим семьям льгот на аренду жилья.
По итогам конгресса профильным комитетам законодательного собрания региона поручено провести детальный анализ всех представленных инициатив для их дальнейшей доработки и реализации. Лучшие проекты были отмечены наградами. Подводя итоги, спикер регионального парламента отметил, что мероприятие наглядно показало, что молодые нижегородцы активно включаются в процесс законотворчества и готовы предлагать конкретные решения для развития региона.
"Молодежь со всей области собралась сегодня, чтобы презентовать свои идеи. И ребята не подводят – прозвучало столько предложений, что понадобится время, чтобы их обобщить. Чем глубже я вникал в проекты, работая в секциях, тем яснее понимал, что в каждом из них есть рациональное зерно. Нет сферы, где молодежь не хотела бы что-то изменить к лучшему. И это радует. Лучшие идеи возьмет в работу наш Молодежный парламент, а мы, как старшие коллеги, им в этом поможем. Убежден, что новые инициативы получат воплощение в виде законов и реализованных проектов в самых разных сферах жизни нашего региона", – цитирует пресс-служба слова Люлина.