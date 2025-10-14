Спикер нижегородского парламента Люлин заявил о пользе инициатив молодежи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин заявил, что ни одна представленная на Молодежном нормотворческом конгрессе инициатива не останется без внимания, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Более 90 молодых специалистов, студентов и волонтеров из 15 муниципальных округов региона представили экспертам свыше 60 законодательных инициатив, которые разрабатывались ими в течение полугода.

"В рамках Молодежного нормотворческого конгресса прозвучали как точечные предложения по изменению местных нормативных актов, так и инициативы на федеральном уровне. Среди них – проект о развитии биоэнергетики и поддержке строительства биогазовых станций, которые позволят перерабатывать органические отходы в электроэнергию", - говорится в сообщении.

Особое внимание в своих проектах участники уделили сфере жилищного строительства. Молодые люди подготовили инициативы, обязывающие застройщиков возводить в первую очередь социальные объекты – детские сады, школы и поликлиники, и лишь затем сдавать жилье. Также предложения касались введения инфраструктурного сбора с застройщиков при точечной застройке для компенсации возросшей нагрузки на городскую среду. В качестве одного из предложений прозвучала инициатива о предоставлении студенческим семьям льгот на аренду жилья.

По итогам конгресса профильным комитетам законодательного собрания региона поручено провести детальный анализ всех представленных инициатив для их дальнейшей доработки и реализации. Лучшие проекты были отмечены наградами. Подводя итоги, спикер регионального парламента отметил, что мероприятие наглядно показало, что молодые нижегородцы активно включаются в процесс законотворчества и готовы предлагать конкретные решения для развития региона.