Рейтинг@Mail.ru
Политолог заявил о дипломатической немощи молдавских властей - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/moldaviya-2048130367.html
Политолог заявил о дипломатической немощи молдавских властей
Политолог заявил о дипломатической немощи молдавских властей - РИА Новости, 14.10.2025
Политолог заявил о дипломатической немощи молдавских властей
Заявления спикера парламента Молдавии Игоря Гросу о возможности вступления республики в Евросоюз без Приднестровья свидетельствуют о дипломатической немощи... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T11:13:00+03:00
2025-10-14T11:13:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
игорь гросу
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251013/moldaviya-2047914932.html
https://ria.ru/20251011/moldaviya-2047695364.html
молдавия
кишинев
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, игорь гросу, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Игорь Гросу, Евросоюз
Политолог заявил о дипломатической немощи молдавских властей

Манастырлы: Молдавия утратила дипломатическую инициативу в вопросе Приднестровья

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 14 окт — РИА Новости. Заявления спикера парламента Молдавии Игоря Гросу о возможности вступления республики в Евросоюз без Приднестровья свидетельствуют о дипломатической немощи нынешнего руководства в Кишиневе, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости политолог, директор Центра анализа Balkan-center Сергей Манастырлы.
Ранее Гросу, который также является лидером правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), в интервью румынскому агентству Agerpres заявил, что Кишинев рассматривает два возможных сценария вступления в Евросоюз - с участием Приднестровья сразу или в два этапа, при этом, по его словам, экономика ПМР тесно связана с европейским рынком, куда экспортируется большая часть приднестровских товаров и продукции. По его словам, экономическая модель Приднестровья рухнула, а интеграция – вопрос времени.
Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Премьер Молдавии отказался возглавлять правительство
13 октября, 11:19
"Эти заявления — прямое признание дипломатической немощи нынешнего молдавского руководства. Мирная реинтеграция Приднестровья в состав Республики Молдова — сложная задача со многими неизвестными. Для ее решения недостаточно слепо выполнять присылаемые из Брюсселя инструкции. Нужен творческий подход и готовность выйти за рамки геополитической ограниченности, в которые загнало руководство ПДС нашу страну с 2021 года, дипломатической немощи нынешнего руководства страны,", — отметил Манастырлы.
По его словам, действующие власти предпочитают расписаться в бессилии, чем начать реальный диалог с Тирасполем и Москвой. "Во многом такой modus operandi объясняется нежеланием, чтобы в электоральное поле страны вернулись 250–400 тысяч избирателей, большинство из которых скептически настроены к идее вступления в Евросоюз", — добавил эксперт.
Он также подчеркнул, что высказывания ПДС о готовности отказаться от Приднестровья ради интеграции в ЕС подпадают под действие статьи о сепаратизме, которую сами же власти (депутаты от ПДС) ввели в 2023 году.
Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования, а на нынешних парламентских выборах фактически лишили жителей Приднестровья с молдавскими паспортами возможности голосовать, сократив число избирательных участков, а также перекрывая мосты через Днестр якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Лидер ПДС назвал реинтеграцию Приднестровья в Молдавию вопросом времени
11 октября, 14:05
 
В миреМолдавияКишиневТираспольИгорь ГросуЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала