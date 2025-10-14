Политолог заявил о дипломатической немощи молдавских властей

КИШИНЕВ, 14 окт — РИА Новости. Заявления спикера парламента Молдавии Игоря Гросу о возможности вступления республики в Евросоюз без Приднестровья свидетельствуют о дипломатической немощи нынешнего руководства в Кишиневе, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости политолог, директор Центра анализа Balkan-center Сергей Манастырлы.
Ранее Гросу, который также является лидером правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), в интервью румынскому агентству Agerpres заявил, что Кишинев рассматривает два возможных сценария вступления в Евросоюз - с участием Приднестровья сразу или в два этапа, при этом, по его словам, экономика ПМР тесно связана с европейским рынком, куда экспортируется большая часть приднестровских товаров и продукции. По его словам, экономическая модель Приднестровья рухнула, а интеграция – вопрос времени.
Премьер Молдавии отказался возглавлять правительство
13 октября, 11:19
"Эти заявления — прямое признание дипломатической немощи нынешнего молдавского руководства. Мирная реинтеграция Приднестровья в состав Республики Молдова — сложная задача со многими неизвестными. Для ее решения недостаточно слепо выполнять присылаемые из Брюсселя инструкции. Нужен творческий подход и готовность выйти за рамки геополитической ограниченности, в которые загнало руководство ПДС нашу страну с 2021 года, дипломатической немощи нынешнего руководства страны,", — отметил Манастырлы.
По его словам, действующие власти предпочитают расписаться в бессилии, чем начать реальный диалог с Тирасполем и Москвой. "Во многом такой modus operandi объясняется нежеланием, чтобы в электоральное поле страны вернулись 250–400 тысяч избирателей, большинство из которых скептически настроены к идее вступления в Евросоюз", — добавил эксперт.
Он также подчеркнул, что высказывания ПДС о готовности отказаться от Приднестровья ради интеграции в ЕС подпадают под действие статьи о сепаратизме, которую сами же власти (депутаты от ПДС) ввели в 2023 году.
Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования, а на нынешних парламентских выборах фактически лишили жителей Приднестровья с молдавскими паспортами возможности голосовать, сократив число избирательных участков, а также перекрывая мосты через Днестр якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.