Политолог заявил о дипломатической немощи молдавских властей

КИШИНЕВ, 14 окт — РИА Новости. Заявления спикера парламента Молдавии Игоря Гросу о возможности вступления республики в Евросоюз без Приднестровья свидетельствуют о дипломатической немощи нынешнего руководства в Кишиневе, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости политолог, директор Центра анализа Balkan-center Сергей Манастырлы.