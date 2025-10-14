Рейтинг@Mail.ru
В Тернополе к мобилизации будут привлекать боевые подразделения - РИА Новости, 14.10.2025
17:18 14.10.2025
В Тернополе к мобилизации будут привлекать боевые подразделения
В Тернополе к мобилизации будут привлекать боевые подразделения - РИА Новости, 14.10.2025
В Тернополе к мобилизации будут привлекать боевые подразделения
Тернопольский областной военкомат сообщил во вторник, что будет привлекать к мобилизации "боевые подразделения". РИА Новости, 14.10.2025
https://ria.ru/20251013/ukraina-2048075795.html
В Тернополе к мобилизации будут привлекать боевые подразделения

В Тернополе сотрудники ТЦК будут привлекать к мобилизации боевые подразделения

© AP Photo / Manu BraboУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Manu Brabo
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Тернопольский областной военкомат сообщил во вторник, что будет привлекать к мобилизации "боевые подразделения".
Накануне украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в Тернополе произошла массовая драка между военными и гражданскими. По данным издания, инцидент произошел после того, как сотрудники военкомата заблокировали автомобиль тренера местной футбольной команды Сергея Задорожного. Тот смог уехать, но драка продолжилась. При этом люди кричали "Позор" в адрес людей в камуфляже и балаклавах. Позже нацполиция сообщила о выяснении обстоятельств инцидента.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Мужчина, избивший украинок из-за русской музыки, оказался сотрудником ТЦК
31 марта, 20:58
«
"Вооруженные силы Украины проводят мобилизационные мероприятия с учетом новых подходов и привлечения боевых подразделений к процессу оповещения граждан. Такие группы формируются из военнослужащих, имеющих боевой опыт", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Тернопольского областного военкомата в соцсети Facebook*.
В военкомате отметили, что участие боевых подразделений в таких мероприятиях помогает "повысить доверие к процессу мобилизации" и обеспечивает соблюдение законности.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Тернополе произошла массовая драка между военными и гражданскими
13 октября, 23:17
 
В миреУкраинаТернопольРоссияВооруженные силы УкраиныСтрана.uaFacebook
 
 
