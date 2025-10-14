В Тернополе к мобилизации будут привлекать боевые подразделения

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Тернопольский областной военкомат сообщил во вторник, что будет привлекать к мобилизации "боевые подразделения".

Накануне украинское издание " Страна.ua " сообщило, что в Тернополе произошла массовая драка между военными и гражданскими. По данным издания, инцидент произошел после того, как сотрудники военкомата заблокировали автомобиль тренера местной футбольной команды Сергея Задорожного. Тот смог уехать, но драка продолжилась. При этом люди кричали "Позор" в адрес людей в камуфляже и балаклавах. Позже нацполиция сообщила о выяснении обстоятельств инцидента.

« Вооруженные силы Украины проводят мобилизационные мероприятия с учетом новых подходов и привлечения боевых подразделений к процессу оповещения граждан. Такие группы формируются из военнослужащих, имеющих боевой опыт", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Тернопольского областного военкомата в соцсети Facebook*.

В военкомате отметили, что участие боевых подразделений в таких мероприятиях помогает "повысить доверие к процессу мобилизации" и обеспечивает соблюдение законности.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.