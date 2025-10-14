Минск готов заключить большую сделку с США, заявил Лукашенко

МИНСК, 14 окт — РИА Новости. Белоруссия готова заключить большую сделку с Соединенными Штатами при учете интересов Минска, заявил президент Александр Лукашенко.

"Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить. Любят они эти большие сделки. Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов — наши вопросы и требования. Решаем? Давайте будем решать. Мы к этому готовы" , — сказал он на совещании. Его слова приводит агентство Белта.

Лукашенко назвал нормальными предложения Дональда Трампа в этом направлении. При этом он добавил, что при возобновлении отношений с Вашингтоном нужно основываться исключительно на интересах Минска. Он напомнил, что США сами всегда руководствуются прагматичными мотивами.

По словам президента, возобновление диалога между странами носит "некоторый положительный импульс". Лукашенко пообещал, что людям обо всем расскажут подробно, когда придет время.

"Наверное, все-таки настало время что-то говорить по этому поводу. Но прежде чем что-то говорить о белорусско-американских отношениях и особенно перспективах этих отношений, я хотел бы сегодня с вами посоветоваться", — обратился президент к участникам совещания.