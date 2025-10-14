Лукашенко поддержал инициативы США по урегулированию на Украине

МИНСК, 14 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если США видят какую-то роль Минска в урегулировании на Украине, то белорусская сторона готова в этом участвовать.

Он добавил, что Украина должна существовать как суверенное, независимое государство. "Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас. В противном случае исчезнет это независимое, суверенное государство", — подчеркнул Лукашенко.