Лукашенко поддержал инициативы США по урегулированию на Украине
14.10.2025
Лукашенко поддержал инициативы США по урегулированию на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если США видят какую-то роль Минска в урегулировании на Украине, то белорусская сторона готова в этом... РИА Новости, 14.10.2025
в мире
украина
минск
белоруссия
александр лукашенко
украина
минск
белоруссия
в мире, украина, минск, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Украина, Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко поддержал инициативы США по урегулированию на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если США видят какую-то роль Минска в урегулировании на Украине, то белорусская сторона готова в этом участвовать.
"Если американцы хотят урегулировать конфликт на Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать. Мы о своей позиции заявили — мир и только мир", — сказал Лукашенко на совещании в Минске. Его слова приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
Он добавил, что Украина должна существовать как суверенное, независимое государство. "Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас. В противном случае исчезнет это независимое, суверенное государство", — подчеркнул Лукашенко.
По данным агентства Белта, белорусский лидер указал, что для Белоруссии в вопросе мирного урегулирования по Украине главным является ее сохранение в качестве независимого государства, которое должно быть миролюбивым, никому не создавать никаких проблем и угроз, развиваться, как и другие независимые государства. "Мы за это, мы за мир, и в этом плане готовы работать", — сказал Лукашенко.
При этом он указал на угрозы существованию Украины. "Тем более что некоторые, знаете кто, уже посматривают на западные области Украины, да и Беларуси тоже, уже живут каким-то святым духом Пилсудского. Он <…> спит и видит дух этот или обуревает его этот дух. До такой глупости… Даже если и так, ты уже помолчи. Ну, это их вопрос, это такие люди", — добавил Лукашенко, касаясь высказываний президента Польши Кароля Навроцкого, который ранее заявил, что почти ежедневно советуется с духом Юзефа Пилсудского — государственного деятеля, известного русофобской и антисоветской позицией.
По мнению Лукашенко, Белоруссии как ближайшему союзнику России в вопросе разрешения украинского кризиса, а также в выстраивании архитектуры региональной безопасности отводится определенная роль. "Американцы в этом процессе нас увидели. У нас есть конкретные возможности и потенциал", — сказал глава государства.
В миреУкраинаМинскБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
