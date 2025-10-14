Минпромторг доложит Мишустину по вопросу отсрочки утилизационного сбора

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Министерство торговли и промышленности России уже на текущей неделе доложит главе правительства Михаилу Мишустину и первому вице-премьеру Денису Мантурову по вопросу отсрочки новых параметров расчета утилизационного сбора на автомобили, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Министерство в сентябре подготовило проект постановления правительства, меняющий механизм расчета утилизационного сбора на автомобили. В частности, для легковых машин предложено формировать базовую ставку утильсбора по типу и объему двигателя, но учитывать его мощность через коэффициент с прогрессивной шкалой. Льготный коэффициент при этом сохранялся для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования.