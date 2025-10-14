Рейтинг@Mail.ru
14.10.2025
16:08 14.10.2025
Минпромторг доложит Мишустину по вопросу отсрочки утилизационного сбора
Минпромторг доложит Мишустину по вопросу отсрочки утилизационного сбора
Минпромторг доложит Мишустину по вопросу отсрочки утилизационного сбора
Министерство торговли и промышленности России уже на текущей неделе доложит главе правительства Михаилу Мишустину и первому вице-премьеру Денису Мантурову по... РИА Новости, 14.10.2025
экономика
россия
денис мантуров
михаил мишустин
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
деловая россия
россия
экономика, россия, денис мантуров, михаил мишустин, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), деловая россия
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Михаил Мишустин, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Деловая Россия
Минпромторг доложит Мишустину по вопросу отсрочки утилизационного сбора

Минпромторг проработает отсрочку введения новых параметров утилизационного сбора

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетители в автосалоне
Посетители в автосалоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Посетители в автосалоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Министерство торговли и промышленности России уже на текущей неделе доложит главе правительства Михаилу Мишустину и первому вице-премьеру Денису Мантурову по вопросу отсрочки новых параметров расчета утилизационного сбора на автомобили, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"У нас действительно было много обращений от граждан через социальные сети и от бизнес-объединений. Денис Валентинович (Мантуров - ред.) дал нам поручение проработать этот вопрос. Мы рассматривали уже предварительно эту тему… Денису Валентиновичу на этой неделе и руководителю правительства будем докладывать наши предложения", — прокомментировал министр поручение Мантурова.
Ранее секретариат первого вице-премьера РФ сообщил, что Мантуров после рассмотрения обращения "Деловой России" поручил Минпромторгу проработать возможную отсрочку введения новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, намечавшегося на 1 ноября. Письмо Мантурову с просьбой отсрочить вступление в силу новых параметров утилизационного сбора на автомобили в России в связи с задержкой по доставке уже оплаченных автомобилей было направлено главой "Деловой России".
Министерство в сентябре подготовило проект постановления правительства, меняющий механизм расчета утилизационного сбора на автомобили. В частности, для легковых машин предложено формировать базовую ставку утильсбора по типу и объему двигателя, но учитывать его мощность через коэффициент с прогрессивной шкалой. Льготный коэффициент при этом сохранялся для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования.
Покупка автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Минпромторг учтет сроки поставки авто при отсрочке нового утильсбора
Вчера, 16:05
 
Экономика Россия Денис Мантуров Михаил Мишустин Антон Алиханов Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России) Деловая Россия
 
 
