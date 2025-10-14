Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг учтет сроки поставки авто при отсрочке нового утильсбора - РИА Новости, 14.10.2025
16:05 14.10.2025 (обновлено: 16:18 14.10.2025)
Минпромторг учтет сроки поставки авто при отсрочке нового утильсбора
Минпромторг учтет сроки поставки авто при отсрочке нового утильсбора
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ при подготовке предложений по отсрочке новых параметров утилизационного сбора на автомобили учтет сроки поставки и оплаты заказанных авто из разных стран, рассказал журналистам замглавы Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"С учётом того, что мера по пересмотру утильсбора была объявлена 12 сентября, мы будем учитывать эти факторы, в том числе те, кто заказывал не только на азиатских рынках, но и на других рынках, европейских и американских. Будем учитывать, скажем так, то, что они уже везут, уже находится в пути, поэтому посмотрим сейчас более внимательно", - сказал министр.
Ранее секретариат первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова сообщил, что Мантуров после рассмотрения обращения "Деловой России" поручил Минпромторгу проработать возможную отсрочку введения новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, намечавшегося на 1 ноября. Письмо Мантурову с просьбой отсрочить вступление в силу новых параметров утилизационного сбора на автомобили в России в связи с задержкой по доставке уже оплаченных автомобилей было направлено главой "Деловой России".
Министерство в сентябре подготовило проект постановления правительства, меняющий механизм расчета утилизационного сбора на автомобили. В частности, для легковых машин предложено формировать базовую ставку утильсбора по типу и объему двигателя, но учитывать его мощность через коэффициент с прогрессивной шкалой. Льготный коэффициент при этом сохранялся для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования.
Мантуров поручил проработать отсрочку для новых правил утильсбора
ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
