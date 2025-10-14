Минпромторг учтет сроки поставки авто при отсрочке нового утильсбора

"С учётом того, что мера по пересмотру утильсбора была объявлена 12 сентября, мы будем учитывать эти факторы, в том числе те, кто заказывал не только на азиатских рынках, но и на других рынках, европейских и американских. Будем учитывать, скажем так, то, что они уже везут, уже находится в пути, поэтому посмотрим сейчас более внимательно", - сказал министр.