09:46 14.10.2025 (обновлено: 01:12 15.10.2025)
На Алтае предложили создать игорную зону
Минфин РФ подготовил законопроект, в котором предложил создать игорную зону на территории Республики Алтай, реализация позволит обеспечить дополнительный стимул РИА Новости, 15.10.2025
республика алтай
россия
республика крым
алтайский край
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
республика алтай, россия, республика крым, алтайский край, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Республика Алтай, Россия, Республика Крым, Алтайский край, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минфин РФ подготовил законопроект, в котором предложил создать игорную зону на территории Республики Алтай, реализация позволит обеспечить дополнительный стимул для развития региона, а также увеличить туристический поток, следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что федеральный закон в настоящее предусматривает создание игорных зон в таких регионах, как Республика Крым, Алтайский, Краснодарский, Приморский края и Калининградская область. Проектом закона предлагается добавить возможность создания игорной зоны в Республике Алтай.
В записке говорится, что принятие и реализация данного федерального закона обеспечат дополнительный стимул для развития региона, помогут увеличить поток туристов и создать новые рабочие места для местных жителей.
Рулетка в казино - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Определены самые большие налоги для игорного бизнеса в Европе
25 сентября, 06:18
 
Республика АлтайРоссияРеспублика КрымАлтайский крайМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
 
