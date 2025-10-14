МИД Ирана раскритиковал слова Трампа о стремлении к миру

ТЕГЕРАН, 14 окт - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о стремлении к миру и диалогу с Ираном противоречат враждебным действиям Вашингтона по отношению к Тегерану, считает МИД Ирана.

Днем ранее Трамп в ходе выступления в израильском Кнессете заявил, что США Израиль хотят жить в мире с Ираном и не испытывают вражды к его народу.

"Министерство иностранных дел считает, что выражение президентом США стремления к миру и диалогу противоречит враждебным и преступным действиям США по отношению к иранскому народу", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана.

По мнению МИД иранской республики, одним из примеров несоответствия между словами президента США и действиями Вашингтона является поддержка последним военных действий Израиля против Ирана в ходе открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне текущего года, реализованной во время ведения Вашингтоном и Тегераном переговоров по ядерной проблематике исламской республики и приведшей к гибели гражданских лиц, в том числе женщин и детей.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.