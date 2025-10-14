https://ria.ru/20251014/mid-2048113372.html
МИД Ирана раскритиковал слова Трампа о стремлении к миру
МИД Ирана раскритиковал слова Трампа о стремлении к миру - РИА Новости, 14.10.2025
МИД Ирана раскритиковал слова Трампа о стремлении к миру
Заявления президента США Дональда Трампа о стремлении к миру и диалогу с Ираном противоречат враждебным действиям Вашингтона по отношению к Тегерану, считает... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T09:46:00+03:00
2025-10-14T09:46:00+03:00
2025-10-14T09:46:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
кнессет израиля
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg
https://ria.ru/20250629/mid-2026172489.html
https://ria.ru/20250616/tramp-2023143542.html
иран
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_353cb9496d819b81d5e5b08c18a270bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, кнессет израиля, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Кнессет Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта
МИД Ирана раскритиковал слова Трампа о стремлении к миру
МИД Ирана: слова Трампа о мире противоречат враждебным действиям США
ТЕГЕРАН, 14 окт - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о стремлении к миру и диалогу с Ираном противоречат враждебным действиям Вашингтона по отношению к Тегерану, считает МИД Ирана.
Днем ранее Трамп
в ходе выступления в израильском Кнессете
заявил, что США
и Израиль
хотят жить в мире с Ираном
и не испытывают вражды к его народу.
"Министерство иностранных дел считает, что выражение президентом США стремления к миру и диалогу противоречит враждебным и преступным действиям США по отношению к иранскому народу", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана.
По мнению МИД иранской республики, одним из примеров несоответствия между словами президента США и действиями Вашингтона
является поддержка последним военных действий Израиля против Ирана в ходе открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне текущего года, реализованной во время ведения Вашингтоном и Тегераном
переговоров по ядерной проблематике исламской республики и приведшей к гибели гражданских лиц, в том числе женщин и детей.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре
, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке
.