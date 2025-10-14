В ОП рассказали о новых правилах работы МФО с 2026 года

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Микрофинансовые организации с 1 марта 2026 года при выдаче потребительских займов будут обязаны идентифицировать или аутентифицировать заемщиков по биометрии, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"С 1 марта 2026 года микрофинансовые организации при выдаче потребительского займа обязаны будут идентифицировать или аутентифицировать заемщиков по биометрии. Этот пункт должен быть реализован к 1 марта 2026 года, он является одним из нескольких десятков первого пакета законов о противодействии телефонному мошенничеству", - рассказал Машаров.

Машаров уточнил, что это положение определено в пункте 3 статей 7 и 12 Федерального закона № 41‑ФЗ "О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

"При этом, использование упрощенной идентификации для заключения договора потребительского займа с МФО не допускается. Биометрия входит во все сферы нашей жизни, лично я не вижу в ней ничего сверхъестественного и негативного, но мы, при принятии решений, должны отдавать себе отчет, что есть чувствительные, тонкие сферы, где нужно это делать поэтапно", - добавил Машаров.

Машаров также подчеркнул, что мошенники изучают законы и знают, "как их обходить", нанимая лучшие юридические компании, которые при этом порой не осознают, что оказывают услуги "преступному миру". По его мнению, срок вступления нормы с 1 марта 2026 года следует пересмотреть, разделив на несколько этапов и закрепив изменения во втором пакете законов о противодействии мошенничеству.

"В этой связи предлагаю поэтапное введение биометрии для клиентов всех МФО вне зависимости от их видов: МФК и МКК, которая будет зависеть от суммы займа: от 30 до 50 тысяч рублей с 1 июля 2026 года; от 50 до 100 тысяч рублей с 1 января 2027 года; от 100 тысяч и выше с 1 января 2028 года", - добавил эксперт.

Машаров подчеркнул, что с учётом действующих ограничений по максимальной процентной ставке (0,8% в день) и начислениям по займам до одного года (не более 130% от суммы, в 2026 году - 100%), поэтапное распределение нагрузки на клиентов МФО не приведет к их вытеснению с официального рынка под надзором Банка России. Он также отметил, что операторы и технологические компании, внедряющие биометрию, должны проводить социальную рекламу без дополнительной финансовой нагрузки на граждан, а МФО обязаны информировать клиентов о переходе на идентификацию, что ускорит внедрение системы и повысит доверие.

Машаров также считает, что после вступления в силу новых требований к биометрической идентификации число обращений граждан, пострадавших от действий нелегальных кредиторов, может значительно вырасти. По его словам, уже сейчас количество подобных случаев увеличилось на 10% после введения "периода охлаждения", а после 1 марта 2026 года этот показатель может вырасти как минимум в 20 раз.