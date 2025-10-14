Рейтинг@Mail.ru
Киевское метро частично осталось без света
19:20 14.10.2025 (обновлено: 22:48 14.10.2025)
Киевское метро частично осталось без света
© Фото : соцсетиКиевский метрополитен частично остался без электричества
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Киевском метрополитене частично пропало электричество, пишет издание "Страна.ua".
"Киевское метро частично осталось без света, сообщают местные паблики. На станциях — коллапс", — говорится в публикации.
Городская администрация, в свою очередь, сообщила, что проблемы с электроснабжением на некоторых станциях возникли из-за кратковременного снижения напряжения. По ее утверждениям, перерыв длился меньше минуты.
По данным ДТЭК, в трех районах Киева пропал свет из-за аварии на высоковольтных линиях.
В "Киевводоканале" добавили, что жители правого берега получают воду в режиме пониженного давления из-за перебоев.
Накануне депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что на Украине стремительно выросли цены на пауэрбанки и зарядные станции из-за проблем с электричеством.
Последнее время в стране все чаще наблюдаются неполадки с электроснабжением. В некоторых городах и регионах вводят аварийные отключения света или подают электричество по графику.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Украине отключают газ, свет и тепло
8 октября, 08:00
 
