Киевское метро частично осталось без света
В Киевском метрополитене частично пропало электричество, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T19:20:00+03:00
2025-10-14T19:20:00+03:00
2025-10-14T22:48:00+03:00
Киевское метро частично осталось без света, на станциях коллапс
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Киевском метрополитене частично пропало электричество, пишет издание "Страна.ua".
"Киевское метро частично осталось без света, сообщают местные паблики. На станциях — коллапс", — говорится в публикации.
Городская администрация, в свою очередь, сообщила, что проблемы с электроснабжением на некоторых станциях возникли из-за кратковременного снижения напряжения. По ее утверждениям, перерыв длился меньше минуты.
По данным ДТЭК, в трех районах Киева пропал свет из-за аварии на высоковольтных линиях.
В "Киевводоканале" добавили, что жители правого берега получают воду в режиме пониженного давления из-за перебоев.
Накануне депутат Верховной рады Даниил Гетманцев
заявил, что на Украине
стремительно выросли цены на пауэрбанки и зарядные станции из-за проблем с электричеством.
Последнее время в стране все чаще наблюдаются неполадки с электроснабжением. В некоторых городах и регионах вводят аварийные отключения света или подают электричество по графику.