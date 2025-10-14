МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Киевском метрополитене частично пропало электричество, пишет издание "Страна.ua".

« "Киевское метро частично осталось без света, сообщают местные паблики. На станциях — коллапс", — говорится в публикации.

Городская администрация, в свою очередь, сообщила, что проблемы с электроснабжением на некоторых станциях возникли из-за кратковременного снижения напряжения. По ее утверждениям, перерыв длился меньше минуты.

По данным ДТЭК , в трех районах Киева пропал свет из-за аварии на высоковольтных линиях.

© Фото : соцсети Отключение света в Киеве 14 октября 2025 © Фото : соцсети Отключение света в Киеве 14 октября 2025

В "Киевводоканале" добавили, что жители правого берега получают воду в режиме пониженного давления из-за перебоев.

Накануне депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что на Украине стремительно выросли цены на пауэрбанки и зарядные станции из-за проблем с электричеством.