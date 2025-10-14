Лишенный гражданства Украины мэр Одессы заявил, что останется на посту

«

"В случае лишения гражданства Украины полномочия городского головы прекращаются с момента принятия городским советом решения, которым принят к сведению этот факт. Так определяет часть 11 статьи 79 Закона Украины о местном самоуправлении на Украине. До этого момента я буду продолжать выполнять свои полномочия как избранный общиной городской голова", - написал Труханов в Telegram-канале.