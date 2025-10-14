Лишенный гражданства Украины мэр Одессы заявил, что останется на посту

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Лишенный украинского гражданства мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что останется на посту, пока горсовет не примет решение о прекращении его полномочий.
Ранее во вторник украинский телеканал ТСН сообщил, что Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Он также заявил, что не собирается уезжать с Украины, а также из Одессы. До этого он заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства РФ он отрицает.
"В случае лишения гражданства Украины полномочия городского головы прекращаются с момента принятия городским советом решения, которым принят к сведению этот факт. Так определяет часть 11 статьи 79 Закона Украины о местном самоуправлении на Украине. До этого момента я буду продолжать выполнять свои полномочия как избранный общиной городской голова", - написал Труханов в Telegram-канале.
Он также добавил, что решение о лишении его гражданства Украины будет обжаловать в Верховном суде, а если этого будет недостаточно, то в Европейском суде по правам человека.