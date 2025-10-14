Рейтинг@Mail.ru
16:36 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/mer-2048216453.html
Мэр Одессы обжалует лишение гражданства Украины
Мэр Одессы обжалует лишение гражданства Украины
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что будет обжаловать решение о лишении его гражданства Украины. РИА Новости, 14.10.2025
Мэр Одессы обжалует лишение гражданства Украины

Мэр Одессы Труханов намерен обжаловать лишение гражданства Украины в суде

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что будет обжаловать решение о лишении его гражданства Украины.
Ранее во вторник украинский телеканал ТСН сообщил, что Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины Труханова, экс-депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.
"Я буду защищаться, я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека", - сказал Труханов в комментарии украинскому телеканалу "Общественное", комментируя информацию о лишении его гражданства.
Он добавил, что самого указа еще не видел.
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Зеленский лишил мэра Одессы украинского гражданства
