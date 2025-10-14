https://ria.ru/20251014/mer-2048216453.html
Мэр Одессы обжалует лишение гражданства Украины
Мэр Одессы обжалует лишение гражданства Украины - РИА Новости, 14.10.2025
Мэр Одессы обжалует лишение гражданства Украины
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что будет обжаловать решение о лишении его гражданства Украины. РИА Новости, 14.10.2025
украина
одесса
Мэр Одессы обжалует лишение гражданства Украины
Мэр Одессы Труханов намерен обжаловать лишение гражданства Украины в суде