16:13 14.10.2025 (обновлено: 16:30 14.10.2025)
Мэр Одессы автоматически потерял должность, сообщили СМИ
Мэр Одессы автоматически потерял должность, сообщили СМИ
Мэр Одессы Геннадий Труханов после лишения гражданства Украины автоматически лишается должности, сообщило во вторник агентство УНИАН. РИА Новости, 14.10.2025
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов после лишения гражданства Украины автоматически лишается должности, сообщило во вторник агентство УНИАН.
Ранее во вторник украинский телеканал ТСН сообщил, что Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины Труханова, экс-депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергей Полунина. Ранее во вторник Труханов заявил, что в случае лишения гражданства Украины он будет обжаловать в суде это решение. До этого он заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта. Сам мэр Одессы отвергает информацию о наличии у него гражданства РФ.
"В случае лишения гражданства Труханов автоматически перестает быть мэром Одессы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН. Агентство предполагает, что исполнять обязанности мэра Одессы могут возложить на секретаря горсовета Игоря Коваля. Также может быть создана городская военная администрация во главе с заместителем главы Одесской областной военной администрации Алексеем Химченко.
Ранее во вторник на сайте офиса Зеленского появился его ответ на петицию с требованием создать в Одессе военную администрацию. В нем Зеленский поручил главкому ВСУ Александру Сырскому и главе Одесской областной военной администрации Олегу Киперу проверить приведенную в петиции информацию и "при наличии правовых оснований принять меры надлежащего реагирования".
Зеленский лишил мэра Одессы украинского гражданства
