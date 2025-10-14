Мэр Одессы автоматически потерял должность, сообщили СМИ

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов после лишения гражданства Украины автоматически лишается должности, сообщило во вторник агентство УНИАН.
Ранее во вторник украинский телеканал ТСН сообщил, что Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины Труханова, экс-депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергей Полунина. Ранее во вторник Труханов заявил, что в случае лишения гражданства Украины он будет обжаловать в суде это решение. До этого он заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта. Сам мэр Одессы отвергает информацию о наличии у него гражданства РФ.
"В случае лишения гражданства Труханов автоматически перестает быть мэром Одессы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН. Агентство предполагает, что исполнять обязанности мэра Одессы могут возложить на секретаря горсовета Игоря Коваля. Также может быть создана городская военная администрация во главе с заместителем главы Одесской областной военной администрации Алексеем Химченко.
Ранее во вторник на сайте офиса Зеленского появился его ответ на петицию с требованием создать в Одессе военную администрацию. В нем Зеленский поручил главкому ВСУ Александру Сырскому и главе Одесской областной военной администрации Олегу Киперу проверить приведенную в петиции информацию и "при наличии правовых оснований принять меры надлежащего реагирования".