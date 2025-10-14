Рейтинг@Mail.ru
Мэр Одессы отреагировал на петицию о лишении его гражданства
11:46 14.10.2025 (обновлено: 15:44 14.10.2025)
Мэр Одессы отреагировал на петицию о лишении его гражданства
Мэр Одессы отреагировал на петицию о лишении его гражданства - РИА Новости, 14.10.2025
Мэр Одессы отреагировал на петицию о лишении его гражданства
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в случае лишения гражданства Украины он будет обжаловать в суде это вероятное решение. РИА Новости, 14.10.2025
Мэр Одессы отреагировал на петицию о лишении его гражданства

Мэр Одессы отреагировал на петицию о лишении его украинского гражданства

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в случае лишения гражданства Украины он будет обжаловать в суде это вероятное решение.
Ранее сообщалось, что петиция о лишении Труханова украинского гражданства менее чем за сутки набрала необходимые 25 тысяч голосов, теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.
"Я буду обращаться в суд, буду отстаивать свою позицию, предоставлять документы. Поэтому я буду отстаивать свое честное имя", - сказал градоначальник в интервью украинскому телеканалу "Общественное".
Он также предположил, что петиция по лишению его гражданства была подписана так быстро, потому что его кто-то хочет убрать из политического пространства из-за неприязни.
Труханов ранее заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта. Сам мэр Одессы отвергает информацию о наличии у него гражданства РФ.
В 2024 году Высший антикоррупционный суд страны отправлял мэра Одессы под стражу с альтернативой в виде внесения залога в размере более 800 тысяч долларов, обязательства носить электронный браслет и других ограничений. Труханова обвиняли в завладении бюджетными средствами при покупке горсоветом здания завода "Краян" по завышенной цене. Украинские силовики завели несколько дел против градоначальника, но суд первой инстанции оправдал его.
