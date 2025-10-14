Мэр Одессы отреагировал на петицию о лишении его гражданства

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в случае лишения гражданства Украины он будет обжаловать в суде это вероятное решение.

Ранее сообщалось, что петиция о лишении Труханова украинского гражданства менее чем за сутки набрала необходимые 25 тысяч голосов, теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский

"Я буду обращаться в суд, буду отстаивать свою позицию, предоставлять документы. Поэтому я буду отстаивать свое честное имя", - сказал градоначальник в интервью украинскому телеканалу "Общественное".

Он также предположил, что петиция по лишению его гражданства была подписана так быстро, потому что его кто-то хочет убрать из политического пространства из-за неприязни.

Труханов ранее заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта. Сам мэр Одессы отвергает информацию о наличии у него гражданства РФ