Мэр Одессы отреагировал на петицию о лишении его гражданства

14.10.2025
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в случае лишения гражданства Украины он будет обжаловать в суде это вероятное решение.
Ранее сообщалось, что петиция о лишении Труханова украинского гражданства менее чем за сутки набрала необходимые 25 тысяч голосов, теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский
"Я буду обращаться в суд, буду отстаивать свою позицию, предоставлять документы. Поэтому я буду отстаивать свое честное имя", - сказал градоначальник в интервью украинскому телеканалу "Общественное".
Он также предположил, что петиция по лишению его гражданства была подписана так быстро, потому что его кто-то хочет убрать из политического пространства из-за неприязни.
Труханов
ранее заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта. Сам мэр Одессы
отвергает информацию о наличии у него гражданства РФ
В 2024 году Высший антикоррупционный суд страны отправлял мэра Одессы под стражу с альтернативой в виде внесения залога в размере более 800 тысяч долларов, обязательства носить электронный браслет и других ограничений. Труханова обвиняли в завладении бюджетными средствами при покупке горсоветом здания завода "Краян" по завышенной цене. Украинские силовики завели несколько дел против градоначальника, но суд первой инстанции оправдал его.