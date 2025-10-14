Медведев объяснил, почему женщины приходят в политику

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Женщины в политику приходят из-за обостренного чувства справедливости, сказал председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Женщины приходят в политику, заниматься политической активностью из-за обостренного чувства справедливости. Всех нас возмущает, когда что-то не так, когда кого-то обижают, когда происходит что-то плохое, несправедливое, нарушаются права, совершаются преступления, но у женщин очень часто это вызывает прилив активности, который и создает исключительно ценных государственных деятелей", - сказал Медведев, выступая на пленарном заседании Всероссийского форума "Женского движения Единой России".
Он отметил, что такое качество создает для всего женского корпуса "Единой России" уникальные возможности.
"Вы помогаете всем и в самых разных ситуациях. И делаете это именно по зовут сердца", - добавил Медведев.