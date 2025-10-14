Рейтинг@Mail.ru
Медведев объяснил, почему женщины приходят в политику - РИА Новости, 14.10.2025
15:05 14.10.2025
Медведев объяснил, почему женщины приходят в политику
Медведев объяснил, почему женщины приходят в политику - РИА Новости, 14.10.2025
Медведев объяснил, почему женщины приходят в политику
Женщины в политику приходят из-за обостренного чувства справедливости, сказал председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.10.2025
общество, россия, дмитрий медведев, единая россия
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев объяснил, почему женщины приходят в политику

Медведев: женщины приходят в политику из-за обостренного чувства справедливости

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Женщины в политику приходят из-за обостренного чувства справедливости, сказал председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Женщины приходят в политику, заниматься политической активностью из-за обостренного чувства справедливости. Всех нас возмущает, когда что-то не так, когда кого-то обижают, когда происходит что-то плохое, несправедливое, нарушаются права, совершаются преступления, но у женщин очень часто это вызывает прилив активности, который и создает исключительно ценных государственных деятелей", - сказал Медведев, выступая на пленарном заседании Всероссийского форума "Женского движения Единой России".
Он отметил, что такое качество создает для всего женского корпуса "Единой России" уникальные возможности.
"Вы помогаете всем и в самых разных ситуациях. И делаете это именно по зовут сердца", - добавил Медведев.
ОбществоРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
