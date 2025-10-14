https://ria.ru/20251014/medvedev-2048189926.html
Россия победит в своей справедливой борьбе, заявил Медведев
Россия победит в своей справедливой борьбе, заявил Медведев
Россия победит в своей справедливой борьбе, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.10.2025
Медведев заявил, что Россия несомненно победит в своей справедливой борьбе