Медведев прокомментировал победу участников СВО на выборах
Медведев прокомментировал победу участников СВО на выборах
Победа участников СВО на выборах означает, что люди им доверяют, заявил замглавы Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.10.2025
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
