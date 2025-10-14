Рейтинг@Mail.ru
14:39 14.10.2025
Медведев прокомментировал победу участников СВО на выборах
Медведев прокомментировал победу участников СВО на выборах
Победа участников СВО на выборах означает, что люди им доверяют, заявил замглавы Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев.
2025-10-14T14:39:00+03:00
2025-10-14T14:39:00+03:00
россия
дмитрий медведев
единая россия
россия
россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев прокомментировал победу участников СВО на выборах

Медведев: победа участников СВО на выборах означает доверие людей

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Победа участников СВО на выборах означает, что люди им доверяют, заявил замглавы Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев.
Он отметил, что взят курс на то, чтобы в органы государственной власти приходило как можно больше участников СВО. И сегодня многие из них уже приняли участие и в избирательных кампаниях и победили.
"Это значит, что люди доверяют им. Это, наверное, самое главное", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания Всероссийского форума "Женского движения Единой России".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Медведев призвал дать участникам СВО реализоваться на "гражданке"
3 апреля, 16:33
 
