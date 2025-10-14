https://ria.ru/20251014/medvedev-2048186543.html
Медведев рассказал о курсе на привлечение в органы власти участников СВО
Медведев рассказал о курсе на привлечение в органы власти участников СВО - РИА Новости, 14.10.2025
Медведев рассказал о курсе на привлечение в органы власти участников СВО
Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России взят курс на то, чтобы в органы власти приходило больше участников... РИА Новости, 14.10.2025
Медведев рассказал о курсе на привлечение в органы власти участников СВО
Медведев: в РФ взят курс на то, чтобы в органы власти приходили участники СВО
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России взят курс на то, чтобы в органы власти приходило больше участников специальной военной операции.
"Этот курс на то, чтобы в органы государственной власти, начиная от муниципалитетов и заканчивая федеральным уровнем, приходило как можно больше участников СВО - вы знаете, этот курс взят, мы периодически проводим встречи, обсуждаем разные вопросы с нашими товарищами", - сказал Медведев
на пленарном заседании Всероссийского форума "Женского движения Единой России".
Медведев подчеркнул, что никто лучше не чувствует, что такое Родина, какова "цена каждого шага", каждой "пяди нашей земли", кроме участников специальной военной операции или тех, кто находится рядом с ним, членов их семьи.