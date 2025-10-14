Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал о курсе на привлечение в органы власти участников СВО - РИА Новости, 14.10.2025
14:39 14.10.2025
Медведев рассказал о курсе на привлечение в органы власти участников СВО
Медведев рассказал о курсе на привлечение в органы власти участников СВО - РИА Новости, 14.10.2025
Медведев рассказал о курсе на привлечение в органы власти участников СВО
Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России взят курс на то, чтобы в органы власти приходило больше участников... РИА Новости, 14.10.2025
россия, дмитрий медведев, единая россия, политика
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Политика
Медведев рассказал о курсе на привлечение в органы власти участников СВО

Медведев: в РФ взят курс на то, чтобы в органы власти приходили участники СВО

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России взят курс на то, чтобы в органы власти приходило больше участников специальной военной операции.
"Этот курс на то, чтобы в органы государственной власти, начиная от муниципалитетов и заканчивая федеральным уровнем, приходило как можно больше участников СВО - вы знаете, этот курс взят, мы периодически проводим встречи, обсуждаем разные вопросы с нашими товарищами", - сказал Медведев на пленарном заседании Всероссийского форума "Женского движения Единой России".
Медведев подчеркнул, что никто лучше не чувствует, что такое Родина, какова "цена каждого шага", каждой "пяди нашей земли", кроме участников специальной военной операции или тех, кто находится рядом с ним, членов их семьи.
Центр поддержки участников СВО и членов их семей - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Якутии хотят трудоустроить около трех тысяч участников СВО
Вчера, 05:18
 
РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияПолитика
 
 
