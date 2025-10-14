Медведев рассказал о курсе на привлечение в органы власти участников СВО

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России взят курс на то, чтобы в органы власти приходило больше участников специальной военной операции.

Медведев подчеркнул, что никто лучше не чувствует, что такое Родина, какова "цена каждого шага", каждой "пяди нашей земли", кроме участников специальной военной операции или тех, кто находится рядом с ним, членов их семьи.