Медведев отметил особую роль женщин в "Единой России"
14.10.2025
Медведев отметил особую роль женщин в "Единой России"
Медведев отметил особую роль женщин в "Единой России"
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил особую роль женщин в партии.
2025-10-14T14:09:00+03:00
2025-10-14T14:09:00+03:00
2025
1920
1920
true
Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев отметил особую роль женщин в "Единой России"

Медведев: женщины представляют большинство в Единой России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил особую роль женщин в партии.
"Тут написали: "роль женщин в нашей партии - огромна". Это правда. Но роль женщин, в целом, огромна. Поэтому вне всякого сомнения вот все, кто в зале находится, представляет большинство в "Единой России". Поскольку большая часть наших однопартийцев – это женщины", - заявил Медведев на пленарном заседании всероссийского форума "Женского движения Единой России".
Он также добавил, что женщины – самая активная часть нашего населения и самая лучшая.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
