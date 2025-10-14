Рейтинг@Mail.ru
14:08 14.10.2025
Медведев назвал женщин самой активной частью населения России
Медведев назвал женщин самой активной частью населения России
Председатель партии "Единая Россия", заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал женщин самой активной частью населения России. РИА Новости, 14.10.2025
общество, россия, дмитрий медведев, единая россия
Медведев назвал женщин самой активной частью населения России

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал женщин самой активной частью населения России.
"Роль женщин в целом огромна. Поэтому, вне всякого сомнения, вот все, кто в зале находятся, представляют большинство в "Единой России", поскольку большая часть наших однопартийцев - это женщины. И это вполне естественно, поскольку женщины - самая активная часть нашего населения. Ну и, безусловно, самая лучшая", - сказал Медведев на пленарном заседании Всероссийского форума "Женского движения Единой России".
Медведев также отметил, что в партийном срезе практически две трети первичных отделений "Единой России" возглавляют женщины.
"Пользуясь этой возможностью, я просто хочу от этой трибуны, находясь рядом с вами, сердечно вас поблагодарить за все, что вы делаете. Делаете для страны и для нашей партии", - заявил Медведев.
Празднование Международного женского дня - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Опрос показал, какую черту россияне считают самой привлекательной у женщин
5 марта, 15:14
 
