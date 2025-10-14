Мантуров поручил проработать отсрочку для новых правил утильсбора

Министерство в сентябре подготовило проект, согласно которому базовая ставка утильсбора должна формироваться по типу и объему двигателя, но при этом нужно учитывать его мощность через коэффициент с прогрессивной шкалой. Льготный коэффициент при этом сохраняется для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования. Предложение должны были реализовать к 1 ноября.