11:33 14.10.2025 (обновлено: 12:21 14.10.2025)
Мантуров поручил проработать отсрочку для новых правил утильсбора
Мантуров поручил проработать отсрочку для новых правил утильсбора
экономика, россия, денис мантуров, алексей репик, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), деловая россия, авто
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Алексей Репик, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Деловая Россия, Авто
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПокупатель осматривает машину
© РИА Новости / Максим Богодвид
Покупатель осматривает машину. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать возможную отсрочку для новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили, сообщили в его секретариате.

Министерство в сентябре подготовило проект, согласно которому базовая ставка утильсбора должна формироваться по типу и объему двигателя, но при этом нужно учитывать его мощность через коэффициент с прогрессивной шкалой. Льготный коэффициент при этом сохраняется для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования. Предложение должны были реализовать к 1 ноября.

Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В "Автостате" рассказали о росте цен на новые легковушки
5 октября, 13:53
Глава "Деловой России" Алексей Репик направил письмо вице-премьеру с просьбой отсрочить вступление новых параметров из-за проблем с доставкой уже оплаченных авто.
"Поскольку с форс-мажорной задержкой в доставке могли столкнуться и те граждане, которые оплатили автомобиль до объявления о готовящихся изменениях, необходимо проработать и представить варианты расширения переходного периода, чтобы обеспечить возможность завершения действующих заказов по текущим правилам", — говорится в сообщении секретариата Мантурова.
Сейчас физлица, ввозящие машины для личного пользования возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров, платят 3,4 тысячи рублей утильсбора, собственники авто с пробегом старше трех лет — 5,2 тысячи рублей. После введения изменений льготная ставка будет ограничена мощностью в 160 лошадиных сил.
Работа автомастерской - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В правительстве поддержали проект о предоставлении техдокументации
13 октября, 12:30
 
