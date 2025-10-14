https://ria.ru/20251014/manturov-2048133207.html
Мантуров поручил проработать отсрочку для новых правил утильсбора
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать возможную отсрочку для новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили, сообщили в его секретариате.
Министерство в сентябре подготовило проект, согласно которому базовая ставка утильсбора должна формироваться по типу и объему двигателя, но при этом нужно учитывать его мощность через коэффициент с прогрессивной шкалой. Льготный коэффициент при этом сохраняется для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования. Предложение должны были реализовать к 1 ноября.
Глава "Деловой России"
Алексей Репик
направил письмо вице-премьеру с просьбой отсрочить вступление новых параметров из-за проблем с доставкой уже оплаченных авто.
"Поскольку с форс-мажорной задержкой в доставке могли столкнуться и те граждане, которые оплатили автомобиль до объявления о готовящихся изменениях, необходимо проработать и представить варианты расширения переходного периода, чтобы обеспечить возможность завершения действующих заказов по текущим правилам", — говорится в сообщении секретариата Мантурова.
Сейчас физлица, ввозящие машины для личного пользования возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров, платят 3,4 тысячи рублей утильсбора, собственники авто с пробегом старше трех лет — 5,2 тысячи рублей. После введения изменений льготная ставка будет ограничена мощностью в 160 лошадиных сил.