Мантуров поручил проработать отсрочку введения новых правил утильсбора - РИА Новости, 14.10.2025
11:30 14.10.2025
Мантуров поручил проработать отсрочку введения новых правил утильсбора
Мантуров поручил проработать отсрочку введения новых правил утильсбора - РИА Новости, 14.10.2025
Мантуров поручил проработать отсрочку введения новых правил утильсбора
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров после рассмотрения обращения "Деловой России" поручил Минпромторгу проработать возможную отсрочку введения новых правил...
авто
россия
денис мантуров
алексей репик
деловая россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авто, россия, денис мантуров, алексей репик, деловая россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Авто, Россия, Денис Мантуров, Алексей Репик, Деловая Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров поручил проработать отсрочку введения новых правил утильсбора

Минпромторг проработает отсрочку введения новых правил утильсбора

© Фото : Правительство РоссииПервый вице-премьер РФ Денис Мантуров
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : Правительство России
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров . Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров после рассмотрения обращения "Деловой России" поручил Минпромторгу проработать возможную отсрочку введения новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, намечавшегося на 1 ноября, сообщили в секретариате первого вице-премьера.
Министерство в сентябре подготовило проект постановления правительства, меняющий механизм расчета утилизационного сбора на автомобили. В частности, для легковых машин предложено формировать базовую ставку утильсбора по типу и объему двигателя, но учитывать его мощность через коэффициент с прогрессивной шкалой. Льготный коэффициент при этом сохранялся для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования.
"Предлагаемая дата вступления в силу данных правил, сформированная с учетом средних сроков доставки импортных автомобилей - 1 ноября 2025 года", - напоминается в сообщении секретариата.
Между тем глава "Деловой России" Алексей Репик направил письмо Мантурову с просьбой отсрочить вступление в силу новых параметров утилизационного сбора на автомобили в России в связи с задержкой по доставке уже оплаченных автомобилей. В документе, который имеется в распоряжении РИА Новости, говорилось о необходимости дать время "для завершения оформления таможенных процедур покупателями, совершившими свои сделки в августе-октябре 2025 года".
"Минпромторг России должен оперативно представить предложения по возможной отсрочке даты вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Соответствующее поручение дал первый вице-премьер Денис Мантуров по итогам рассмотрения обращения общероссийской общественной организации "Деловая Россия", - говорится в сообщении.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Правительство уточнило порядок уплаты утильсбора
18 июля, 23:09
 
АвтоРоссияДенис МантуровАлексей РепикДеловая РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
