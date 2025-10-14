https://ria.ru/20251014/makron-2048098393.html
Депутат Госдумы призвал Макрона прекратить угрожать России
Депутат Госдумы призвал Макрона прекратить угрожать России - РИА Новости, 14.10.2025
Депутат Госдумы призвал Макрона прекратить угрожать России
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал президента Франции Эммануэля Макрона прекратить угрожать России. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T06:57:00+03:00
2025-10-14T06:57:00+03:00
2025-10-14T06:57:00+03:00
россия
париж
москва
эммануэль макрон
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_762c6940cf2364ea2c00ebcad1185864.jpg
https://ria.ru/20251013/makron-2047997825.html
https://ria.ru/20251014/gosduma-2048084216.html
россия
париж
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2551bf77574a4e2b155861d36bff244.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, париж, москва, эммануэль макрон, госдума рф
Россия, Париж, Москва, Эммануэль Макрон, Госдума РФ
Депутат Госдумы призвал Макрона прекратить угрожать России
Депутат Ивлев призвал Макрона прекратить угрожать России
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал президента Франции Эммануэля Макрона прекратить угрожать России.
Ранее Макрон заявил, что если Россия не выразит готовность к переговорам, ей придется за это расплачиваться, добавив, что Франция активно поддерживает Украину и объединяет усилия в рамках "коалиции желающих".
"Осенние дожди, нехватка солнечного света, интенсивное снижение президентского рейтинга в условиях перманентной смены правительства Франции видимо привели Макрона в катастрофическое психическое состояние. И вместо прогулок в Булонском лесу для укрепления так необходимых ему гормонов, Макрон стал угрожать России. А лучше бы занялся Францией, у которой нет ни бюджета, ни авторитета власти", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, Макрону
должно быть стыдно и неуместно выступать с обвинениями в адрес России
, после того, как Париж
обманул Москву
с Минскими соглашениями.
"Россия участвует в мирных переговорах от Стамбула
до Аляски
и своей цели добьется", - сказал депутат.