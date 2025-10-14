Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы призвал Макрона прекратить угрожать России - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:57 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/makron-2048098393.html
Депутат Госдумы призвал Макрона прекратить угрожать России
Депутат Госдумы призвал Макрона прекратить угрожать России - РИА Новости, 14.10.2025
Депутат Госдумы призвал Макрона прекратить угрожать России
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал президента Франции Эммануэля Макрона прекратить угрожать России. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T06:57:00+03:00
2025-10-14T06:57:00+03:00
россия
париж
москва
эммануэль макрон
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_762c6940cf2364ea2c00ebcad1185864.jpg
https://ria.ru/20251013/makron-2047997825.html
https://ria.ru/20251014/gosduma-2048084216.html
россия
париж
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2551bf77574a4e2b155861d36bff244.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, париж, москва, эммануэль макрон, госдума рф
Россия, Париж, Москва, Эммануэль Макрон, Госдума РФ
Депутат Госдумы призвал Макрона прекратить угрожать России

Депутат Ивлев призвал Макрона прекратить угрожать России

© AP Photo / Benoit TessierЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал президента Франции Эммануэля Макрона прекратить угрожать России.
Ранее Макрон заявил, что если Россия не выразит готовность к переговорам, ей придется за это расплачиваться, добавив, что Франция активно поддерживает Украину и объединяет усилия в рамках "коалиции желающих".
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Французский политик обвинил Макрона в лицемерии
13 октября, 16:19
"Осенние дожди, нехватка солнечного света, интенсивное снижение президентского рейтинга в условиях перманентной смены правительства Франции видимо привели Макрона в катастрофическое психическое состояние. И вместо прогулок в Булонском лесу для укрепления так необходимых ему гормонов, Макрон стал угрожать России. А лучше бы занялся Францией, у которой нет ни бюджета, ни авторитета власти", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, Макрону должно быть стыдно и неуместно выступать с обвинениями в адрес России, после того, как Париж обманул Москву с Минскими соглашениями.
"Россия участвует в мирных переговорах от Стамбула до Аляски и своей цели добьется", - сказал депутат.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Депутат Госдумы назвал ультиматум Макрона России тщедушным
Вчера, 01:02
 
РоссияПарижМоскваЭммануэль МакронГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала