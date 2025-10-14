Депутат Госдумы призвал Макрона прекратить угрожать России

Ранее Макрон заявил, что если Россия не выразит готовность к переговорам, ей придется за это расплачиваться, добавив, что Франция активно поддерживает Украину и объединяет усилия в рамках "коалиции желающих".

"Осенние дожди, нехватка солнечного света, интенсивное снижение президентского рейтинга в условиях перманентной смены правительства Франции видимо привели Макрона в катастрофическое психическое состояние. И вместо прогулок в Булонском лесу для укрепления так необходимых ему гормонов, Макрон стал угрожать России. А лучше бы занялся Францией, у которой нет ни бюджета, ни авторитета власти", - сказал Ивлев РИА Новости.