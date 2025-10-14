https://ria.ru/20251014/maklakov-2048119981.html
Актер Маклаков опроверг сообщения о проблемах с сердцем
Актер Маклаков опроверг сообщения о проблемах с сердцем - РИА Новости, 14.10.2025
Актер Маклаков опроверг сообщения о проблемах с сердцем
Актер Алексей Маклаков, широко известный по роли прапорщика Шматко в телесериале "Солдаты", опроверг сообщения о проблемах со здоровьем и рассказал, что едет на РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T10:31:00+03:00
2025-10-14T10:31:00+03:00
2025-10-14T10:31:00+03:00
культура
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048121345_0:294:2878:1912_1920x0_80_0_0_21bab51c1d6bb7cf0a65a0d0dec38962.jpg
https://ria.ru/20250901/zdorove-2038875888.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048121345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a600561110842e262403619d2e105b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Актер Маклаков опроверг сообщения о проблемах с сердцем
Алексей Маклаков опроверг сообщения о проблемах со здоровьем
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Актер Алексей Маклаков, широко известный по роли прапорщика Шматко в телесериале "Солдаты", опроверг сообщения о проблемах со здоровьем и рассказал, что едет на съемки сериала "Солнце, море, два ствола".
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что актеру якобы понадобилась экстренная помощь врачей из-за проблем с сердцем.
"Чтобы много не говорить: еду на работу, на съемку потрясающего сериала "Море, два ствола". Так что все отлично, все хорошо", - сказал артист в своем видеообращении, опубликованном в его профиле в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России
как экстремистская).
* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская