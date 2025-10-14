Рейтинг@Mail.ru
Актер Маклаков опроверг сообщения о проблемах с сердцем
10:31 14.10.2025
Актер Маклаков опроверг сообщения о проблемах с сердцем
Актер Алексей Маклаков, широко известный по роли прапорщика Шматко в телесериале "Солдаты", опроверг сообщения о проблемах со здоровьем и рассказал, что едет на
Актер Маклаков опроверг сообщения о проблемах с сердцем

Алексей Маклаков опроверг сообщения о проблемах со здоровьем

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлексей Маклаков
Алексей Маклаков - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Алексей Маклаков. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Актер Алексей Маклаков, широко известный по роли прапорщика Шматко в телесериале "Солдаты", опроверг сообщения о проблемах со здоровьем и рассказал, что едет на съемки сериала "Солнце, море, два ствола".
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что актеру якобы понадобилась экстренная помощь врачей из-за проблем с сердцем.
"Чтобы много не говорить: еду на работу, на съемку потрясающего сериала "Море, два ствола". Так что все отлично, все хорошо", - сказал артист в своем видеообращении, опубликованном в его профиле в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Леонид Якубович - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Якубович с иронией ответил на слухи об ухудшении самочувствия
1 сентября, 15:42
 
