Актер Маклаков опроверг сообщения о проблемах с сердцем

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Актер Алексей Маклаков, широко известный по роли прапорщика Шматко в телесериале "Солдаты", опроверг сообщения о проблемах со здоровьем и рассказал, что едет на съемки сериала "Солнце, море, два ствола".