Канцелярия лидера Мадагаскара отрицает потерю им полномочий
19:43 14.10.2025
Канцелярия лидера Мадагаскара отрицает потерю им полномочий
Канцелярия лидера Мадагаскара Андри Радзуэлины, которому объявили импичмент, заявила, что была предпринята попытка переворота, но Радзуэлина остается в...
2025
Канцелярия лидера Мадагаскара отрицает потерю им полномочий

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Канцелярия лидера Мадагаскара Андри Радзуэлины, которому объявили импичмент, заявила, что была предпринята попытка переворота, но Радзуэлина остается в должности.
Ранее нижняя палата парламента Мадагаскара, о роспуске которой объявил Радзуэлина, проголосовала за импичмент главы государства. Конституционный суд Мадагаскара пригласил полковника Микаэля Рандрианирину, объявившего о приходе к власти военных, занять пост президента страны. Рандрианирина заявил, что будет во главе государства на переходный период максимум в два года, в течение этого времени в стране должен быть проведен референдум по новой конституции, а затем выборы.
"Присутствие вооруженных военных перед президентским дворцом — это очевидный акт попытки государственного переворота … президент республики полностью сохраняет полномочия", - говорится в заявлении канцелярии, опубликованном на его странице в соцсети Facebook *.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
