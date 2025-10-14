Канцелярия лидера Мадагаскара отрицает потерю им полномочий

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Канцелярия лидера Мадагаскара Андри Радзуэлины, которому объявили импичмент, заявила, что была предпринята попытка переворота, но Радзуэлина остается в должности.
Ранее нижняя палата парламента Мадагаскара, о роспуске которой объявил Радзуэлина, проголосовала за импичмент главы государства. Конституционный суд Мадагаскара пригласил полковника Микаэля Рандрианирину, объявившего о приходе к власти военных, занять пост президента страны. Рандрианирина заявил, что будет во главе государства на переходный период максимум в два года, в течение этого времени в стране должен быть проведен референдум по новой конституции, а затем выборы.
"Присутствие вооруженных военных перед президентским дворцом — это очевидный акт попытки государственного переворота … президент республики полностью сохраняет полномочия", - говорится в заявлении канцелярии, опубликованном на его странице в соцсети Facebook *.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
