Рандрианирина заявил, что будет во главе Мадагаскара два года
Рандрианирина заявил, что будет во главе Мадагаскара два года
Полковник Микаэль Рандрианирина, ставший новым лидером Мадагаскара, заявил, что будет во главе государства на переходный период в два года, в течение этого... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T18:46:00+03:00
2025-10-14T18:46:00+03:00
2025-10-14T18:47:00+03:00
мадагаскар
в мире
мадагаскар
мадагаскар, в мире
Рандрианирина заявил, что будет во главе Мадагаскара два года
Полковник Рандрианирина будет во главе Мадагаскара два года