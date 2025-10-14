Рейтинг@Mail.ru
Рандрианирина заявил, что будет во главе Мадагаскара два года - РИА Новости, 14.10.2025
18:46 14.10.2025
Рандрианирина заявил, что будет во главе Мадагаскара два года
Рандрианирина заявил, что будет во главе Мадагаскара два года

© AP Photo / Brian IngangaПолковник Майкл Рандрианирина
© AP Photo / Brian Inganga
Полковник Майкл Рандрианирина. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Полковник Микаэль Рандрианирина, ставший новым лидером Мадагаскара, заявил, что будет во главе государства на переходный период в два года, в течение этого времени в стране должен быть проведен референдум по новой конституции, а затем выборы.
"Период обновления продлится два года. В течение этого времени будет проведен референдум для учреждения новой конституции, после чего выборы для постепенного создания новых институтов", - заявил Рандрианирина, его слова журналистам передает агентство Рейтер.
Командир военного подразделения CAPSAT полковник Майкл Рандрианирина зачитывает заявление о том, что вооруженные силы берут власть на Мадагаскаре, со ступеней президентского дворца в Антананариву - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Военные на Мадагаскаре создадут комитет для выполнения функций президента
