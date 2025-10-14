Рандрианирина заявил, что будет во главе Мадагаскара два года

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Полковник Микаэль Рандрианирина, ставший новым лидером Мадагаскара, заявил, что будет во главе государства на переходный период в два года, в течение этого времени в стране должен быть проведен референдум по новой конституции, а затем выборы.