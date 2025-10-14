https://ria.ru/20251014/madagaskar-2048246373.html
Полковник Рандрианирина займет пост главы Мадагаскара на два года
ПОЛКОВНИК РАНДРИАНИРИНА, СТАВШИЙ НОВЫМ ЛИДЕРОМ МАДАГАСКАРА, ЗАЯВИЛ, ЧТО БУДЕТ ВО ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД В ДВА ГОДА - РЕЙТЕР РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T18:44:00+03:00
2025
