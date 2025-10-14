Рейтинг@Mail.ru
Полковник Рандрианирина займет пост главы Мадагаскара на два года
© AP Photo / Brian IngangaПолковник Майкл Рандрианирина
Полковник Майкл Рандрианирина. Архивное фото
ПОЛКОВНИК РАНДРИАНИРИНА, СТАВШИЙ НОВЫМ ЛИДЕРОМ МАДАГАСКАРА, ЗАЯВИЛ, ЧТО БУДЕТ ВО ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД В ДВА ГОДА - РЕЙТЕР
 
Мадагаскар
 
 
