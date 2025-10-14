Рейтинг@Mail.ru
Военные на Мадагаскаре распускают почти все государственные институты - РИА Новости, 14.10.2025
16:58 14.10.2025 (обновлено: 18:00 14.10.2025)
Военные на Мадагаскаре распускают почти все государственные институты
Военные на Мадагаскаре распускают почти все государственные институты - РИА Новости, 14.10.2025
Военные на Мадагаскаре распускают почти все государственные институты
Военные, объявившие о приходе власти на Мадагаскаре, распускают все государственные институты кроме Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента), передает... РИА Новости, 14.10.2025
Военные на Мадагаскаре распускают почти все государственные институты

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Военные, объявившие о приходе власти на Мадагаскаре, распускают все государственные институты кроме Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента), передает агентство Франс Пресс.
Ранее президент страны Андри Радзуэлина принял решение о роспуске парламента на фоне готовившегося в Национальной ассамблее голосования по отрешению его от власти. Тем не менее, депутаты собрались и проголосовали за его импичмент. После этого военные объявили, что берут власть в свои руки.
"Мы взяли власть в свои руки. Мы распускаем сенат и Высший конституционный суд. Мы позволим Национальной ассамблее продолжить свою работу", - заявил полковник Майкл Рандрианирина перед президентским дворцом в центре малагасийской столицы Антанариву.
Президент Радзуэлина, который скрывается в неизвестном месте, назвал депутатов, вынесших ему импичмент, "собранием без законных оснований". Он также заявил во вторник, что планирует совершить "несколько официальных визитов в дружественные страны, входящие в САДК (Сообщество развития Юга Африки).
Радио RFI ранее сообщало, что Радзуэлина в воскресенье покинул страну на французском военном самолете и транзитом через остров Реюньон отправился на Маврикий или в Дубай (ОАЭ).
Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. 29 сентября президент страны объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками - он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций..
Протесты в городе Анциранана, Мадагаскар - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Обратившиеся в посольство на Мадагаскаре россияне вылетели на родину
Вчера, 12:43
 
