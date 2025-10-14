Военные на Мадагаскаре распускают почти все государственные институты

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Военные, объявившие о приходе власти на Мадагаскаре, распускают все государственные институты кроме Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента), передает агентство Франс Пресс.

Ранее президент страны Андри Радзуэлина принял решение о роспуске парламента на фоне готовившегося в Национальной ассамблее голосования по отрешению его от власти. Тем не менее, депутаты собрались и проголосовали за его импичмент. После этого военные объявили, что берут власть в свои руки.

"Мы взяли власть в свои руки. Мы распускаем сенат и Высший конституционный суд. Мы позволим Национальной ассамблее продолжить свою работу", - заявил полковник Майкл Рандрианирина перед президентским дворцом в центре малагасийской столицы Антанариву.

Президент Радзуэлина, который скрывается в неизвестном месте, назвал депутатов, вынесших ему импичмент, "собранием без законных оснований". Он также заявил во вторник, что планирует совершить "несколько официальных визитов в дружественные страны, входящие в САДК (Сообщество развития Юга Африки).

Радио RFI ранее сообщало, что Радзуэлина в воскресенье покинул страну на французском военном самолете и транзитом через остров Реюньон отправился на Маврикий или в Дубай ОАЭ ).