Военные на Мадагаскаре распускают почти все государственные институты

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Военные, объявившие о приходе власти на Мадагаскаре, распускают все государственные институты кроме Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента), передает агентство Франс Пресс.
Ранее президент страны Андри Радзуэлина принял решение о роспуске парламента на фоне готовившегося в Национальной ассамблее голосования по отрешению его от власти. Тем не менее, депутаты собрались и проголосовали за его импичмент. После этого военные объявили, что берут власть в свои руки.
"Мы взяли власть в свои руки. Мы распускаем сенат и Высший конституционный суд. Мы позволим Национальной ассамблее продолжить свою работу", - заявил полковник Майкл Рандрианирина перед президентским дворцом в центре малагасийской столицы Антанариву.
Президент Радзуэлина, который скрывается в неизвестном месте, назвал депутатов, вынесших ему импичмент, "собранием без законных оснований". Он также заявил во вторник, что планирует совершить "несколько официальных визитов в дружественные страны, входящие в САДК (Сообщество развития Юга Африки).
Радио RFI ранее сообщало, что Радзуэлина в воскресенье покинул страну на французском военном самолете и транзитом через остров Реюньон
отправился на Маврикий
или в Дубай
(ОАЭ
).
Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре
и требовали отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. 29 сентября президент страны объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками - он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций..