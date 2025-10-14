https://ria.ru/20251014/madagaskar-2048221791.html
Военные на Мадагаскаре объявили о роспуске почти всех госинститутов
Военные на Мадагаскаре объявили о роспуске почти всех госинститутов - РИА Новости, 14.10.2025
Военные на Мадагаскаре объявили о роспуске почти всех госинститутов
ВОЕННЫЕ НА МАДАГАСКАРЕ ОБЪЯВИЛИ О РОСПУСКЕ ВСЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ В СТРАНЕ, КРОМЕ НИЖНЕЙ ПАЛАТЫ ПАРЛАМЕНТА – ФРАНС ПРЕСС
Военные на Мадагаскаре объявили о роспуске почти всех госинститутов
AFP: военные на Мадагаскаре объявили о роспуске почти всех госинститутов