https://ria.ru/20251014/madagaskar-2048218147.html
Военные на Мадагаскаре заявили, что берут власть в свои руки
Военные на Мадагаскаре заявили, что берут власть в свои руки - РИА Новости, 14.10.2025
Военные на Мадагаскаре заявили, что берут власть в свои руки
К власти на Мадагаскаре после импичмента президента Андри Радзуэлины пришли военные, передает AFP. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:42:00+03:00
2025-10-14T16:42:00+03:00
2025-10-14T17:21:00+03:00
в мире
мадагаскар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048227948_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_174f7225559a646f7f932621b44517df.jpg
https://ria.ru/20251014/politsija-2048143237.html
https://ria.ru/20251014/madagaskar-2048151884.html
мадагаскар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048227948_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c99ff1ae4fe061c04e5a11aea1e3595c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мадагаскар
Военные на Мадагаскаре заявили, что берут власть в свои руки
AFP: военные на Мадагаскаре заявили, что берут власть в свои руки
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
К власти на Мадагаскаре после импичмента президента Андри Радзуэлины пришли военные, передает AFP
.
Сегодня нижняя палата парламента, несмотря на указ о прекращении полномочий, проголосовала за отрешение главы государства от власти.
Как сообщает агентство, элитное воинское подразделение после этого заявило, что берет власть в стране в свои руки. Оно также объявило о роспуске всех государственных институтов, кроме Национальной ассамблеи.
Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции против отключений света и водоснабжения в стране и потребовали отставки правительства. Полиция применила против них слезоточивый газ.
Спустя неделю Радзуэлина заявил о роспуске правительства. Вскоре участники демонстраций после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками объявили о создании "Комитета координации борьбы". Он должен координировать стратегию протестов.
По данным ООН
, во время протестов погибло по меньшей мере 22 человека, более ста получили ранения. МИД Мадагаскара опроверг эту информацию.