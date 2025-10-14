Командир военного подразделения CAPSAT полковник Майкл Рандрианирина прибывает в президентский дворец в Антананариву, чтобы объявить о том, что вооруженные силы берут власть на Мадагаскаре. 14 октября 2025

Командир военного подразделения CAPSAT полковник Майкл Рандрианирина прибывает в президентский дворец в Антананариву, чтобы объявить о том, что вооруженные силы берут власть на Мадагаскаре. 14 октября 2025

© AP Photo / Brian Inganga Командир военного подразделения CAPSAT полковник Майкл Рандрианирина прибывает в президентский дворец в Антананариву, чтобы объявить о том, что вооруженные силы берут власть на Мадагаскаре. 14 октября 2025

Военные на Мадагаскаре заявили, что берут власть в свои руки

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. К власти на Мадагаскаре после импичмента президента Андри Радзуэлины пришли военные, передает К власти на Мадагаскаре после импичмента президента Андри Радзуэлины пришли военные, передает AFP

Сегодня нижняя палата парламента, несмотря на указ о прекращении полномочий, проголосовала за отрешение главы государства от власти.

Как сообщает агентство, элитное воинское подразделение после этого заявило, что берет власть в стране в свои руки. Оно также объявило о роспуске всех государственных институтов, кроме Национальной ассамблеи .

Протесты на Мадагаскаре

Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции против отключений света и водоснабжения в стране и потребовали отставки правительства. Полиция применила против них слезоточивый газ.

Спустя неделю Радзуэлина заявил о роспуске правительства. Вскоре участники демонстраций после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками объявили о создании "Комитета координации борьбы". Он должен координировать стратегию протестов.