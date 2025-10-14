Рейтинг@Mail.ru
Военные на Мадагаскаре заявили, что берут власть в свои руки
16:42 14.10.2025 (обновлено: 17:21 14.10.2025)
Военные на Мадагаскаре заявили, что берут власть в свои руки
К власти на Мадагаскаре после импичмента президента Андри Радзуэлины пришли военные, передает AFP. РИА Новости, 14.10.2025
Военные на Мадагаскаре заявили, что берут власть в свои руки

AFP: военные на Мадагаскаре заявили, что берут власть в свои руки

Командир военного подразделения CAPSAT полковник Майкл Рандрианирина прибывает в президентский дворец в Антананариву, чтобы объявить о том, что вооруженные силы берут власть на Мадагаскаре. 14 октября 2025
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. К власти на Мадагаскаре после импичмента президента Андри Радзуэлины пришли военные, передает AFP.

Сегодня нижняя палата парламента, несмотря на указ о прекращении полномочий, проголосовала за отрешение главы государства от власти.

Полиция Мадагаскара выразила солидарность с армией и жандармерией
Вчера, 12:08
Полиция Мадагаскара выразила солидарность с армией и жандармерией
Вчера, 12:08
Как сообщает агентство, элитное воинское подразделение после этого заявило, что берет власть в стране в свои руки. Оно также объявило о роспуске всех государственных институтов, кроме Национальной ассамблеи.

Протесты на Мадагаскаре

Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции против отключений света и водоснабжения в стране и потребовали отставки правительства. Полиция применила против них слезоточивый газ.
Спустя неделю Радзуэлина заявил о роспуске правительства. Вскоре участники демонстраций после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками объявили о создании "Комитета координации борьбы". Он должен координировать стратегию протестов.
По данным ООН, во время протестов погибло по меньшей мере 22 человека, более ста получили ранения. МИД Мадагаскара опроверг эту информацию.
Обратившиеся в посольство на Мадагаскаре россияне вылетели на родину
Вчера, 12:43
Обратившиеся в посольство на Мадагаскаре россияне вылетели на родину
Вчера, 12:43
 
В миреМадагаскар
 
 
Заголовок открываемого материала