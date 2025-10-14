Рейтинг@Mail.ru
Обратившиеся в посольство на Мадагаскаре россияне вылетели на родину - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 14.10.2025 (обновлено: 12:44 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/madagaskar-2048151884.html
Обратившиеся в посольство на Мадагаскаре россияне вылетели на родину
Обратившиеся в посольство на Мадагаскаре россияне вылетели на родину - РИА Новости, 14.10.2025
Обратившиеся в посольство на Мадагаскаре россияне вылетели на родину
Все российские туристы, обратившиеся в посольство России на Мадагаскаре за помощью в приобретении обратных авиабилетов, успешно вылетели на родину, сообщила... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:43:00+03:00
2025-10-14T12:44:00+03:00
россия
мадагаскар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045627779_0:189:2500:1595_1920x0_80_0_0_0acd715d2808cbf67d9f353b86ba7a07.jpg
https://ria.ru/20250402/rossija-2008900713.html
россия
мадагаскар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045627779_157:0:2380:1667_1920x0_80_0_0_6d508bf168b38a198857d673317879a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мадагаскар
Россия, Мадагаскар
Обратившиеся в посольство на Мадагаскаре россияне вылетели на родину

Посольство России на Мадагаскаре рассказало о вылете российских туристов

© AP Photo / MamyraelПротесты в городе Анциранана, Мадагаскар
Протесты в городе Анциранана, Мадагаскар - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Mamyrael
Протесты в городе Анциранана, Мадагаскар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Все российские туристы, обратившиеся в посольство России на Мадагаскаре за помощью в приобретении обратных авиабилетов, успешно вылетели на родину, сообщила российская дипмиссия.
"Все российские туристы, обратившиеся в посольство России на Мадагаскаре за помощью в приобретении обратных авиабилетов, благополучно вылетели на родину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что несмотря на то, что обстановка в стране продолжает оставаться напряженной, столкновений манифестантов с силами правопорядка не отмечается.
МИД России ранее рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар до полной нормализации обстановки, а уже находящимся на острове - избегать мест массового скопления людей. В Москве также надеются, что мирные пути разрешения конфликта не исчерпаны, и призвали стороны проявлять сдержанность.
Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. 29 сентября президент страны объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками - он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.
Поисковые работы в районе крушения туристического батискафа в Хургаде - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Врач из Татарстана вернулась в Россию после крушения батискафа в Египте
2 апреля, 14:44
 
РоссияМадагаскар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала