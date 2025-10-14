https://ria.ru/20251014/madagaskar-2048151884.html
Обратившиеся в посольство на Мадагаскаре россияне вылетели на родину
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Все российские туристы, обратившиеся в посольство России на Мадагаскаре за помощью в приобретении обратных авиабилетов, успешно вылетели на родину, сообщила российская дипмиссия.
"Все российские туристы, обратившиеся в посольство России
на Мадагаскаре
за помощью в приобретении обратных авиабилетов, благополучно вылетели на родину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что несмотря на то, что обстановка в стране продолжает оставаться напряженной, столкновений манифестантов с силами правопорядка не отмечается.
МИД России ранее рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар до полной нормализации обстановки, а уже находящимся на острове - избегать мест массового скопления людей. В Москве
также надеются, что мирные пути разрешения конфликта не исчерпаны, и призвали стороны проявлять сдержанность.
Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. 29 сентября президент страны объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками - он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.