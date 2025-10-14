Обратившиеся в посольство на Мадагаскаре россияне вылетели на родину

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Все российские туристы, обратившиеся в посольство России на Мадагаскаре за помощью в приобретении обратных авиабилетов, успешно вылетели на родину, сообщила российская дипмиссия.

Отмечается, что несмотря на то, что обстановка в стране продолжает оставаться напряженной, столкновений манифестантов с силами правопорядка не отмечается.

Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. 29 сентября президент страны объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками - он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.