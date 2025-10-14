Рейтинг@Mail.ru
СМИ: покинувший Мадагаскар президент отказался уходить в отставку - РИА Новости, 14.10.2025
00:39 14.10.2025
СМИ: покинувший Мадагаскар президент отказался уходить в отставку
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина, покинувший страну на фоне протестов, отказывается уходить в отставку, передает агентство Рейтер со ссылкой на...
Новости
СМИ: покинувший Мадагаскар президент отказался уходить в отставку

Reuters: покинувший страну президент Мадагаскара отказывается уходить в отставку

© AP Photo / Lewis JolyПрезидент Мадагаскара Андри Радзуэлина
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Lewis Joly
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина, покинувший страну на фоне протестов, отказывается уходить в отставку, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатический источник.
Ранее в понедельник агентство передавало, что Радзуэлина выступил с обращением, в котором заявил что ему пришлось уехать в безопасное место, чтобы защитить свою жизнь. До этого радиостанция RFI со ссылкой на информированные источники утверждала, что Радзуэлина покинул Мадагаскар на французском военном самолете.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
МИД России призвал граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар
Вчера, 18:50
"Дипломатический источник заявил после обращения, что Радзуэлина отказывается уходить в отставку", - передает агентство.
Как сообщает портал Africa Intelligence, Радзуэлина, местонахождение которого неизвестно, провел утром в понедельник удаленное совещание со своим кабмином, в ходе которого заявил, что способен управлять страной. По данным издания, на выходных он провел консультации с рядом других африканских лидеров с целью заручиться их поддержкой.
Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. 29 сентября президент страны объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками - он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.
Протесты в городе Анциранана, Мадагаскар - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Обстановка на Мадагаскаре остается напряженной на фоне протестов
дополняется ...
 
