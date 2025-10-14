https://ria.ru/20251014/madagaskar-2048082973.html
СМИ: покинувший Мадагаскар президент отказался уходить в отставку
СМИ: покинувший Мадагаскар президент отказался уходить в отставку
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина, покинувший страну на фоне протестов, отказывается уходить в отставку, передает агентство Рейтер
со ссылкой на дипломатический источник.
Ранее в понедельник агентство передавало, что Радзуэлина выступил с обращением, в котором заявил что ему пришлось уехать в безопасное место, чтобы защитить свою жизнь. До этого радиостанция RFI со ссылкой на информированные источники утверждала, что Радзуэлина покинул Мадагаскар
на французском военном самолете.
"Дипломатический источник заявил после обращения, что Радзуэлина отказывается уходить в отставку", - передает агентство.
Как сообщает портал Africa Intelligence, Радзуэлина, местонахождение которого неизвестно, провел утром в понедельник удаленное совещание со своим кабмином, в ходе которого заявил, что способен управлять страной. По данным издания, на выходных он провел консультации с рядом других африканских лидеров с целью заручиться их поддержкой.
Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. 29 сентября президент страны объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками - он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.