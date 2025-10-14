СМИ: покинувший Мадагаскар президент отказался уходить в отставку

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина, покинувший страну на фоне протестов, отказывается уходить в отставку, передает агентство Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина, покинувший страну на фоне протестов, отказывается уходить в отставку, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатический источник.

Ранее в понедельник агентство передавало, что Радзуэлина выступил с обращением, в котором заявил что ему пришлось уехать в безопасное место, чтобы защитить свою жизнь. До этого радиостанция RFI со ссылкой на информированные источники утверждала, что Радзуэлина покинул Мадагаскар на французском военном самолете.

"Дипломатический источник заявил после обращения, что Радзуэлина отказывается уходить в отставку", - передает агентство.

Как сообщает портал Africa Intelligence, Радзуэлина, местонахождение которого неизвестно, провел утром в понедельник удаленное совещание со своим кабмином, в ходе которого заявил, что способен управлять страной. По данным издания, на выходных он провел консультации с рядом других африканских лидеров с целью заручиться их поддержкой.