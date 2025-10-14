Лукашенко ратифицировал поправки в договор с Россией о правах граждан

МИНСК, 14 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал законы о ратификации поправок в договор с РФ о равных правах граждан и о ратификации соглашения с Россией о взаимной защите граждан от необоснованного преследования за рубежом, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 октября подписал законы о ратификации двух международных договоров с Россией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из них - протокол о внесении изменений в договор между Белоруссией и Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. "Его реализация позволит на обоюдной основе белорусским и российским гражданам, постоянно проживающим на территории другого государства, участвовать в местных выборах - избирать и быть избранными в органы местного самоуправления", - поясняется в сообщении.

Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении договаривающимися сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. При этом в соответствии с белорусским законодательством, постоянно проживающие в республике граждане России уже участвуют в местных выборах в Белоруссии. По данным министерства внутренних дел Белоруссии, в стране таким избирательным правом обладает около 100 тысяч россиян. В 2024 году в местные советы депутатов страны было избрано 15 граждан Российской Федерации.

Другой документ - соглашение между Белоруссией и Россией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции. "Его предметом является защита граждан, в том числе действующих или бывших должностных лиц, от необоснованного преследования третьими сторонами с учетом тенденции по политизации международных судебных органов и иных международных механизмов уголовной юстиции", - говорится в сообщении.