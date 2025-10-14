Лукашенко поручил выработать алгоритм отношений с США

МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске поручил выработать алгоритм белорусско-американских отношений "на перспективу", но без вреда союзникам и партнерским обязательствам, передает госагентство Белта.