Лукашенко поручил выработать алгоритм отношений с США

МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске поручил выработать алгоритм белорусско-американских отношений "на перспективу", но без вреда союзникам и партнерским обязательствам, передает госагентство Белта.
"С учетом наметившегося прогресса в контактах с Вашингтоном нам необходимо выработать дальнейший алгоритм белорусско-американских отношений на перспективу. При этом мы должны более четко определить свои приоритеты. Также важно установить, как у нас модно сейчас говорить, красные линии, переход которых для нас неприемлем", - приводятся в сообщении слова главы государства.
Он подчеркнул, что эти действия ни в коем случае не должны нанести вред не только белорусско-российским, но и белорусско-китайским отношениям, а также обязательствам перед другими дружественными странами в рамках участия Белоруссии в евразийских интеграционных объединениях. "Это святое. Мы договорились, подписали соответствующие соглашения. Поэтому должны действовать в этих рамках", - заявил белорусский президент.