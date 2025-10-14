Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко поручил выработать алгоритм отношений с США - РИА Новости, 14.10.2025
12:18 14.10.2025
Лукашенко поручил выработать алгоритм отношений с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске поручил выработать алгоритм белорусско-американских отношений "на перспективу", но без вреда... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:18:00+03:00
2025-10-14T12:18:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
вашингтон (штат)
александр лукашенко
в мире, белоруссия, минск, вашингтон (штат), александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Вашингтон (штат), Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске поручил выработать алгоритм белорусско-американских отношений "на перспективу", но без вреда союзникам и партнерским обязательствам, передает госагентство Белта.
"С учетом наметившегося прогресса в контактах с Вашингтоном нам необходимо выработать дальнейший алгоритм белорусско-американских отношений на перспективу. При этом мы должны более четко определить свои приоритеты. Также важно установить, как у нас модно сейчас говорить, красные линии, переход которых для нас неприемлем", - приводятся в сообщении слова главы государства.
Он подчеркнул, что эти действия ни в коем случае не должны нанести вред не только белорусско-российским, но и белорусско-китайским отношениям, а также обязательствам перед другими дружественными странами в рамках участия Белоруссии в евразийских интеграционных объединениях. "Это святое. Мы договорились, подписали соответствующие соглашения. Поэтому должны действовать в этих рамках", - заявил белорусский президент.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Лукашенко заявил, что у США всегда была мечта разделить Белоруссию и Россию
8 августа, 14:54
 
Заголовок открываемого материала